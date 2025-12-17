Aguinaldo de diciembre de 2025: ni dólar ni plazo fijo, en qué conviene invertir el ingreso extra

Mañana, jueves 18 de diciembre, finaliza el plazo para cobrar la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo. Ante este escenario, muchos ahorristas analizan cómo destinar ese ingreso extra y evalúan distintas alternativas de inversión.

En años anteriores, en un contexto de alta inflación, una gran parte de los trabajadores optaba por invertir rápidamente el aguinaldo para resguardar su poder adquisitivo frente a la acelerada suba de precios. Hoy, el escenario es distinto: con una inflación en baja, un mercado más ordenado y niveles de estabilidad poco frecuentes para la economía argentina, los ahorristas se toman más tiempo para evaluar opciones y pensar el aguinaldo como una herramienta de planificación a mediano y largo plazo.

Qué hacer con el aguinaldo: una oportunidad para ordenar finanzas e invertir sin perder dinero

Así, la clave pasa por elegir instrumentos que se ajusten al perfil de cada inversor, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir, la necesidad de liquidez y los objetivos que persigue con ese dinero.

En qué invertir el aguinaldo

María Laura Acosta, asesora especialista en finanzas, ahorro e inversiones, asegura que existen muchas opciones validas de inversión: "La mejor opción depende del perfil de cada persona y de sus objetivos. Sin embargo, hoy se observa una mayor diversificación frente a años anteriores".

La asesora asegura que las alternativas más utilizadas son los Fondos Comunes de Inversión, que permiten acceder a carteras diversificadas con distintos niveles de riesgo, los bonos y obligaciones negociables, tanto en pesos ajustados por inflación como en dólares, para quienes buscan proteger el poder adquisitivo.

También menciona a las acciones y CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos), que son instrumentos elegidos por perfiles más dinámicos que buscan crecimiento de largo plazo y exposición a mercados internacionales. Por último menciona a los instrumentos más conservadores, como plazos fijos o fondos de corto plazo, especialmente para quienes necesitan liquidez o armar un fondo de emergencia.

"Lo ideal es combinar instrumentos que permitan proteger el valor del dinero, generar intereses y mantener cierto grado de liquidez", comenta Acosta.

Por otro lado, también recomienda "separar una parte del aguinaldo antes de gastarlo. Guardar o invertir aunque sea un porcentaje permite construir hábito, previsibilidad y margen frente a imprevistos". A su vez agregó que "destinar una parte a cancelar deudas caras también puede ser una decisión muy eficiente, porque te ayuda a mejorar el margen de ingresos futuros".

Elisabet Piacentini, Presidenta de la comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenas Aires (CPCECABA), aseguró que "lo recomendable es no aprovisionarse y congelar alimentos o algún tipo de mercadería para dejarla en la alacena previendo un aumento, esto ya no sucede, ya que no hay aumentos significativos de los valores de la canasta básica".

Aseguró que "tampoco resulta aconsejable salir a comprar dólares y dejarlos allí en una cuenta que no es remunerada, porque tampoco hay una perspectiva de aumento de dólar". Y agregó: "lo que más se aconseja con el aguinaldo, en el caso de que se pueda acceder a una parte para ahorrarlo o se tenga un hábito de ahorro, es invertir en algún fondo común de inversión, en acciones o en alguna obligación negociable que estuvieron dando una rentabilidad interesante".

Cambios en el uso del aguinaldo

Acosta, señala que "la tendencia cambió de forma clara en los últimos años. Antes el aguinaldo se destinaba mayormente a consumo, vacaciones o compras importantes, hoy gran parte se utiliza para cubrir gastos y llegar a fin de mes, pagar deudas y ahorrar o invertir de forma más consciente".

Piacentini coincide en el diagnóstico y agrega que el principal destino del aguinaldo sería "cancelar aquella deuda que no se ha podido cancelar en el año, y luego quizás utilizarlo en algún gasto corriente y una parte para el ahorro, es decir que sea un ahorro que tenga una rentabilidad".

Qué es el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, consiste en un pago extraordinario para quienes trabajan bajo relación de dependencia. Las leyes laborales lo establecen como una remuneración adicional, brindando soporte en dos momentos clave del año: junio y diciembre.

El aguinaldo corresponde a la mejor remuneración mensual percibida por el empleado en cada semestre. Por su importancia, millones de familias destinan ese ingreso a afrontar gastos de fin de año, realizar compras previas a las fiestas o saldar deudas. El trabajador registrado lo percibe sin distinción de rubro, categoría o convenio.

Cuándo se cobra el aguinaldo y cómo se calcula

El pago del aguinaldo de diciembre debe realizarse antes del 18 de diciembre de cada año. Esta fecha responde a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo y funciona como plazo máximo. Si el día límite cae en una jornada no laborable, el depósito debe efectuarse el día hábil previo.

Algunas empresas optan por adelantar el pago, de modo que el trabajador disponga del dinero antes de las fiestas. El cumplimiento del plazo forma parte de la fiscalización de la actividad laboral. Los empleados deben recibir la segunda cuota del SAC dentro del período fijado por la ley.

El cálculo del aguinaldo parte de identificar la mayor remuneración mensual devengada en los seis meses previos a la fecha de pago. A esa cifra se le aplica el 50%, lo que determina el monto correspondiente del SAC.

Para trabajadores con menos de seis meses de antigüedad al 31 de diciembre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional. El monto surge de multiplicar la mejor remuneración mensual por la cantidad de meses trabajados y dividir el resultado por 12.

La liquidación debe incluir todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, horas extras habituales, comisiones y plus salariales. Los descuentos de cargas sociales y aportes jubilatorios se aplican del mismo modo que en las remuneraciones mensuales.

En casos de sueldo variable o pagos no fijos, como comisiones, los empleadores deben considerar el mes con mayor ingreso total para calcular el aguinaldo. El recibo de sueldo debe reflejar el detalle del pago y permitir su comprobación.

FN