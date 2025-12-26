Banco central: las reservas internacionales llegaron al nivel más alto en la era Milei

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron su nivel más alto desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El incremento, superior a los USD 1.000 millones en la última semana, se dio en un contexto de fuerte suba del precio del oro y en la previa del pago de un vencimiento de deuda por USD 4.200 millones previsto para el próximo 9 de enero.

La Justicia ordenó al BCRA informar sobre el envío de oro al exterior tras un amparo de La Bancaria

De acuerdo con el informe diario de la autoridad monetaria, este viernes las reservas llegaron a USD 43.610 millones, tras un aumento de USD 596 millones respecto del jueves. Se trata del mayor registro desde agosto de 2025, cuando habían alcanzado los USD 43.014 millones.

En el acumulado semanal, el stock de reservas brutas creció USD 1.197 millones, impulsado en parte por la revalorización del oro. El BCRA posee 1,98 millones de onzas de este metal, cuyo precio se ubica actualmente en USD 4.561.

A esto, se sumaron las compras de divisas realizadas por el Tesoro Nacional en las últimas semanas, que reforzaron la posición en dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se adquirieron cerca de USD 900 millones por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC), con el objetivo de afrontar el pago de deuda previsto para comienzos de enero.

En ese marco, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Ministerio de Economía incrementó de manera significativa sus depósitos en dólares en el Banco Central, que pasaron de USD 97 millones a casi USD 2.000 millones, según el último informe de Invecq.

El aumento de 1.962%, se explica por compras en el mercado por aproximadamente USD 630 millones, ingresos netos de organismos internacionales —principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo— por USD 360 millones y USD 910 millones provenientes de la colocación del BONAR 2029N.

Concesión y transferencia accionaria de las represas hidroeléctricas del Comahue

En paralelo, esta semana se firmaron los contratos de concesión y transferencia accionaria de las represas hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados—, lo que marca la etapa final del proceso de privatización y el inicio de la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias. Aún resta definir cuándo se concretará el ingreso de los USD 700 millones asociados a esta operación y si esos fondos estarán disponibles antes del pago de enero. De sumarse a los depósitos actuales del Tesoro, el monto pendiente para cubrir los vencimientos de deuda de ese mes se reduciría a alrededor de USD 1.700 millones.

Por último, el Ministerio de Economía acumula en diciembre compras netas estimadas por USD 408 millones en el MLC, lo que equivale a un promedio diario de USD 29 millones, por encima de los USD 280 millones registrados en noviembre, cuando el promedio diario fue de USD 16 millones.

FN/DCQ