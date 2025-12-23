El Banco Central fijó un nuevo tope de tasas de interés para tarjetas de crédito no bancarias

En un reciente comunicado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) definió el nuevo nivel de la tasa de interés que podrán aplicar en sus operaciones las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y de compra, una decisión que impacta directamente en el costo del financiamiento al consumo fuera del sistema bancario tradicional.

Para estas entidades, la tasa de interés de los préstamos personales en moneda nacional, sin garantía real, fue establecida en 72,56%, según lo dispuesto en la Comunicación “B” 13096/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Este nuevo valor de referencia del sistema financiero funcionará como límite máximo para las operaciones de crédito con tarjetas, sobre la base de la información correspondiente a diciembre de 2025, y comenzará a regir a partir del ciclo de facturación de enero de 2026.

Marco normativo y fundamentos del nuevo límite a las tasas

La modificación del tope que impactará en las tarjetas emitidas por entidades no bancarias se apoya en el punto 2.1.2 de la normativa sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, que toma como parámetro la tasa de interés promedio del sistema financiero para préstamos personales sin garantía real.

De este modo, el BCRA continúa regulando el costo del financiamiento al consumo ofrecido por entidades que no forman parte del sistema bancario, como cadenas comerciales o emisoras de tarjetas de compra. Al fijar un límite, la autoridad monetaria apunta a resguardar a los usuarios frente a la aplicación de tasas excesivamente altas sobre los saldos financiados.

El nuevo valor reemplaza al tope vigente y será de aplicación obligatoria para las operaciones que se facturen a partir de enero de 2026, consolidando así una referencia explícita y homogénea para el mercado.

El tope informado asegura que el costo del financiamiento asociado a las tarjetas de crédito y de compra del sector no bancario se mantenga en línea con los valores vigentes para los préstamos personales dentro del sistema financiero formal.

