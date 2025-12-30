Javier Fornari es un reconocido productor teatral con más de 30 años de trayectoria y éxitos en los escenarios de Mar del Plata y Avenida Corrientes. En los últimas semanas, sin embargo, la fama que lo rodea no está relacionada a sus obras, sino a su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien hoy enfrenta diversas acusaciones por la gestión de la asociación de fútbol.

En su mejor momento, Fornari llegó a producir diez obras a la vez, actores y actrices de primer nivel trabajaron con él en las temporadas marplatenses, en Carlos Paz y los principales teatros de Buenos Aires. Su vínculo con la política y el fútbol nace mucho después.

Oriundo de Córdoba, su acercamiento a la producción teatral fue en La Feliz, adonde se mudó de niño. Tenía sólo 11 años cuando caminaba por las calles de la ciudad balnearia con su abuela y se cruzó con el mítico actor Carlos Calvo, conocido como Carlín, a quien le pidió ver una obra desde el detrás de escena. Desde ese entonces comenzó a trabajar como asistente hasta que, en la década del 90, produjo su primera función.

Javier Fornari y Carlos "Carlín" Calvo

En agradecimiento a Carlín, cuando falleció en 2020, le dedicó en sus redes sociales las palabras: “Fuiste todo lo importante en mi vida... me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría, pero ¡fui feliz teniéndote a mi lado, amigo! ¡Te amo con toda mi alma! Descansá en paz, Carlos".

Apenas unos años antes de esa despedida había hecho el salto a la política. En 2015 asumió como diputado provincial de Buenos Aires con el Frente Renovador y, más tarde, intentó ser intendente del partido de General Pueyrredón, aunque no logró imponerse. En cambio, fue reconocido por la gestión del Frente de Todos, que le asignó la presidencia de Aerolíneas Argentinas.

Desde ese lugar le tocó coordinar los vuelos de repatriación de futbolistas durante la pandemia de Covid-19. Puede que ese haya sido el momento en el que trabó amistad con Tapia, vínculo que recientemente reconoció.

Fornari, la AFA y TourProdEnter

En medio de la polémica que ahora envuelve al presidente de la AFA, Fornari emitió un descargo por las acusaciones públicas contra él y la empresa TourProdEnter, registrada en Miami por su esposa Erica Gillette. TourProdEnter desde 2021 actúa como agente comercial exclusivo de los derechos de imagen, eventos y logística internacional de la Selección argentina en el exterior.

"La empresa es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística”, afirmó Fornari en un comunicado este domingo. “Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA”, continuó.

"No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo", remarcó Faroni y recordó que, "como empresa extranjera", la firma mencionada "cumple con la totalidad de los requisitos y exigencias legales para llevar adelante su actividad comercial".

Mediante el comunicado difundido, el productor teatral definió a TourProdEnter como "una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen en términos de mercado cambiario, regímenes fiscales y tributarios, tal como lo ha hecho a lo largo de su historia".

