El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, logró concretar una gestión clave ante la Casa Rosada para aliviar las tensiones de la caja provincial en el cierre del año. A través del Decreto 922/2025, firmado por el ministro de Economía Luis Caputo y publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional autorizó un adelanto de fondos de coparticipación por $220.000 millones. La inyección de recursos busca cubrir los baches financieros generados por las obligaciones de diciembre y el inicio de 2026, consolidando la relación política entre el mandatario provincial y la administración de Javier Milei.

En el comunicado, el Ejecutivo nacional reconoció que existe una “situación de urgencia” en el distrito. El texto oficial detalla que la administración provincial se ve "impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto". Según explicaron fuentes provinciales a Clarín, la solicitud responde a la necesidad de garantizar liquidez frente a la "elevada estacionalidad del gasto" típica del primer bimestre, generada principalmente por el pago del sueldo anual complementario (aguinaldo) y los vencimientos de títulos internacionales.

Este movimiento financiero no es gratuito: las condiciones impuestas por el Ministerio de Economía estipulan que el monto funciona como un préstamo que deberá ser devuelto en 2026. La devolución se realizará mediante descuentos automáticos de la coparticipación futura y contemplará el pago de intereses, aunque desde la provincia aclararon que existe la posibilidad de precancelar la deuda si las condiciones financieras mejoran antes de lo previsto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Axel Kicillof avanza en su armado nacional para el 2027: “No alcanza solo con el peronismo”

El salvavidas financiero otorgado representa un monto significativo: equivale a algo menos del 10% del total de los recursos que Entre Ríos recibió por coparticipación federal durante todo el 2025, cifra que ronda los 2,6 billones de pesos según los registros del Banco Nación. De hecho, esta es la segunda vez en el año que una provincia consigue este tipo de anticipo, luego de que Chaco accediera a un mecanismo similar.

Desde el entorno del gobernador justificaron el pedido aludiendo a una "compleja dinámica de recursos" observada en el último trimestre de 2025, que obligó a “replanificar la ingeniería fiscal”. Aseguraron que la operación forma parte de un Programa Financiero diseñado para darle algo de previsibilidad al funcionamiento de la Administración Pública, permitiendo cumplir con los cronogramas de pago.

Entre la deuda externa y la salida a Wall Street

La urgencia por conseguir fondos no solo responde a los gastos corrientes de salarios, sino a la estrategia de Entre Ríos para mantenerse al día con sus acreedores internacionales. La provincia enfrenta vencimientos de deuda en dólares al comienzo del año y busca evitar cualquier tipo de estrés financiero.

Mientras otras provincias opositoras reclaman por recortes y deudas de la Nación, Frigerio optó por una vía de negociación que le permitió destrabar fondos en un momento crítico. El adelanto funciona como un puente financiero que le permite al gobernador cerrar el 2025 con las cuentas ordenadas, ganando tiempo y aire.

Entre Ríos figura en la lista de provincias que evalúan emitir bonos en dólares en Wall Street durante el primer semestre de 2026, una maniobra que ya concretaron con éxito Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

TC/ML