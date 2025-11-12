Durante la tarde de este miércoles, el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá una reunión con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para darle inicio a la gira que realizará por las provincias del país para trabajar en concretar acuerdos con los mandatarios provinciales aliados.

El exlegislador asumió este martes como titular de la cartera del Interior y juró en el cargo ante el presidente Javier Milei, aunque ya venía cumpliendo con funciones relacionadas con el puesto desde que el mandatario le comunicó su designación hace unas dos semanas en una reunión privada en la Quinta de Olivos.

Santilli eligió a Frigerio como el gobernador para dar el puntapié inicial de su gira por las provincias y partirá hacia Entre Ríos este miércoles después del medio, según detalló la Agencia Noticias Argentinas a partir de la información de fuentes oficiales.

El objetivo de reunirse con los mandatarios provinciales aliados al Gobierno es el de acordar el apoyo de los gobernadores en los proyectos claves para la administración libertaria, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma del Código Penal, entre otras.

Tras este encuentro, el funcionario continuará su recorrido por las provincias el próximo jueves, día en el que visitará al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, según indicaron las mismas fuentes.

Con Macri ausente, Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto con fuerte respaldo del PRO

El objetivo de Santilli durante su gira es tomar contacto y entrevistarse con "10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente" y que firmaron el Pacto de Mayo para establecer consensos sobre las iniciativas que el Gobierno pretende encarar durante la segunda etapa de mandato.

Milei le tomó juramento al exlegislador este martes durante un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante la presencia de funcionarios del Gabinete nacional, dirigentes aliados, familiares y una destacada asistencia de referentes de Propuesta Republicana (PRO), aunque el expresidente Mauricio Macri no estuvo presente.

El nuevo ministro del Interior asumió con una agenda enfocada en fortalecer la articulación política con gobernadores, y su principal objetivo será impulsar reformas clave en el Congreso. Su juramento se produjo en un contexto de reestructuración profunda del Gabinete, con cambios estratégicos en áreas clave y una redistribución de competencias entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad.

