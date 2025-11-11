Andy Tow sobre la asunción de Diego Santilli: “Es la efectivización de la alianza política que tiene el PRO con La Libertad Avanza”

El analista político, Andy Tow, pasó por Canal E y se refirió a la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior y las implicancias políticas que trae este movimiento dentro del Gobierno de Javier Milei.

“Lo que estamos viendo es la formalización o efectivización de la alianza electoral o alianza política que tiene el PRO con La Libertad Avanza”, afirmó Andy Tow. Según explicó, con este nombramiento “se está planteando que la Libertad Avanza y el PRO van a trabajar juntos”.

Qué significa la asunción de Diego Santilli para el Gobierno

Asimismo, sostuvo que este gesto “le da un volumen político al Gobierno para el avance de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso que se tratarán en estas ordinarias”.

Uno de los ejes más importantes que señaló Tow fue el rol de Diego Santilli en las negociaciones con los gobernadores. “La tarea de Santilli es acercar los votos que no están garantizados para el Gobierno para el apoyo de las iniciativas del Ejecutivo”, explicó.

A su vez, destacó que, tras las elecciones de octubre, “hay un bloque opositor liderado por Cristina Kirchner y Kicillof, el oficialismo conformado por el PRO y La Libertad Avanza, y en el medio un bloque de los gobernadores”. En ese escenario, “los gobernadores tendrían la llave numérica para acercar los votos en Diputados y también en el Senado”.

El foco de la negociación con los gobernadores

El analista político añadió que, “la negociación tiene que ver con los repartos de fondos coparticipables”, y que el Gobierno busca “avanzar con sus leyes atendiendo los reclamos de las distintas jurisdicciones”.

Respecto de las tensiones por el presupuesto 2026 y las reformas laborales y tributarias, señaló: “Hay una negociación entre el Gobierno y los gobernadores por los votos que le faltan, y lo que está en juego, la prenda de cambio, es el presupuesto”.