El presidente Javier Milei le tomó juramento esta tarde a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia de funcionarios del Gabinete nacional, dirigentes aliados, familiares y una destacada asistencia de referentes de Propuesta Republicana (PRO), mientras que el expresidente Mauricio Macri no fue invitado al acto.

Santilli asumió con una agenda enfocada en fortalecer la articulación política con gobernadores, y su principal objetivo será impulsar reformas clave en el Congreso, además de avanzar con reformas laborales que buscan formalizar el trabajo informal y garantizar derechos, una reforma tributaria para aliviar la carga impositiva, y un nuevo Código Penal orientado hacia una política de "tolerancia cero al delito".

Santilli juró por “Dios, la Patria y los Santos Evangelios” y firmó el libro de actas ante la mirada de dirigentes del partido amarillo, entre ellos el diputado nacional y titular del PRO bonaerense, Cristián Ritondo, los presidentes de los bloques en la Legislatura porteña -Matías Rancini en Diputados y Alejandro Rabinovich en Senadores- y la mayoría de los intendentes del espacio. Apenas finalizó la jura, Milei abrazó al ahora ministro, quien saludó a familiares y amigos presentes, mientras Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, bromeó: “Me llenaste el Salón de amarillos”.

Su llegada busca equilibrar el consenso político con un control fiscal estricto, en línea con la agenda reformista del gobierno

En el acto estuvieron presentes los hijos y la esposa de Santilli, Analía Maiorana, así como su padre Hugo Santilli y su esposa Mara.

Santilli inició su gestión con una ronda de reuniones con gobernadores aliados para escuchar sus demandas y alinear la agenda política con los intereses del presidente Milei.

El juramento de Diego Santilli como ministro del Interior se produce en un contexto de reestructuración profunda del Gabinete, que incluye cambios estratégicos en áreas clave y una redistribución de competencias entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad. Manuel Adorni, quien asumió como nuevo jefe de Gabinete y vocero presidencial, amplió su poder y control al incorporar a su órbita funciones clave como Comunicación y Medios, antes bajo la Secretaría General de la Presidencia, además de sumar las áreas de Turismo, Ambiente y Deportes.

Se oficializaron los cambios mediante el Decreto 794/2025, publicado en el Boletín Oficial en noviembre, con el objetivo de optimizar la gestión, unificar la comunicación oficial y reforzar la coordinación política territorial, asegurando un funcionamiento más eficiente del gabinete y una articulación más directa entre las distintas áreas del Gobierno. A partir de las elecciones legislativas, Milei incorporó otros nombres clave: Pablo Quirno en Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto; Mariano Cúneo Libarona mantiene Justicia hasta febrero de 2026; Luis Caputo continúa en Economía; Karina Milei ocupa la Secretaría General de la Presidencia; y Alejandra Monteoliva y Luciana Carrasco reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri en Seguridad y Defensa, respectivamente, al asumir sus bancas.

A partir de ahora, Santilli ya comenzó a recibir a gobernadores para coordinar posiciones de cara a las reformas clave en el Congreso. Entre los primeros encuentros, se reunió con los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Marcelo Orrego; y Córdoba, Martín Llaryora, iniciando así su agenda política inmediata.

Cuál fue la razón por la que Macri no asistió al acto de juramento de Santilli

En medio de la reestructuración integral del Ministerio del Interior que Santilli dirige, el dirigente de Propuesta Republicana (PRO) enfatizó que su prioridad no son los cargos oficiales sino avanzar en una agenda concreta de reformas y, manifestó su satisfacción por el nombramiento: “Estoy muy contento con la designación que ha hecho el Presidente sobre mí. Hoy, tras jurar, me pongo a trabajar de inmediato”. Actualmente se está reuniendo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para reorganizar el organigrama ministerial, definir cómo se distribuirán las áreas y coordinar responsabilidade.

Santilli evitó polemizar respecto a los reclamos financieros entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, subrayando la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo para resolver los conflictos: “Somos un equipo y entendemos que hay reclamos cruzados. Hay que trabajar juntos. El Gobierno siempre cumple sus compromisos, como ha demostrado el Presidente, pero no me adelantaría a anticipar nada”, dijo. Además, explicó que no invitó al expresidente Mauricio Macri a la jura por tratarse de una ceremonia “íntima” y “austera”: “Fue una invitación pequeña, quisimos hacer algo corto y sencillo. No me parecía adecuado llamar a alguien de un día para otro. Hay que hacer las cosas como corresponden”.

Jorge Macri advirtió al Gobierno tras octubre: "No nos comamos la curva"

Para comenzar su gestión, planifica una gira por el interior del país donde se reunirá con gobernadores aliados para afianzar vínculos y trabajar en conjunto en la agenda legislativa que buscará impulsar durante su gestión. Su agenda contempla reunirse con al menos 10 de los 20 gobernadores que participaron del cónclave con Milei a fines de octubre, del cual él no formó parte porque aún estaba Lisandro Catalán. La gira comenzará este miércoles con visitas a Entre Ríos, Mendoza, Chaco, San Luis y finalmente a la ciudad de Buenos Aires, donde se encontrará con Jorge Macri.

