El gobierno de Javier Milei sigue reorganizando el organigrama de ministros tras la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. Ahora le aceptaron la renuncia a José Luis Vila, quien se encontraba a cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

El funcionario que lideraba la Secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros se trataba de un miembro del ala del ahora exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien puso a disposición su salida el pasado 1 de noviembre, la cual fue aceptada por el presidente libertario.

Eliminan la Secretaría de Comunicación y Medios: como jefe de Gabinete, Adorni seguirá siendo la voz del Gobierno

La renuncia de Vila fue comunicada y oficializada a través del Decreto 791/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial bajo la firma de Milei y de Adorni, actual jefe de Gabinete. "Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo", se indicó al cierre del documento.

Según detalló la agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario no será la última, dado que el nuevo ministro coordinador habría optado por reemplazar a aquellos funcionarios que responden a su antecesor, Guillermo Francos, en términos políticos.

Si bien aún no se ha confirmado ni hay detalles al respecto, tras la salida del ahora exsecretario de Asuntos Estratégicos podría continuar la remoción de Oscar Moscariello, subsecretario secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

Scioli: perdurar en un gabinete que se mueve entre la interna y el recambio

El nombre de José "Cochi" Rolandi, vicejefe de gabinete, es otro de los que suena para una posible remoción. Este último llegó al Gabinete junto a Nicolás Posse, con quien mantiene un vínculo amistoso.

En el marco de los cambios dentro del Gabinete, este martes se oficializó el Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli, a la Jefatura de Gabinete. Al mismo tiempo, se reasignaron a la Jefatura los créditos presupuestarios, bienes, personal y unidades organizativas de la Secretaría de Comunicación y Medios.

