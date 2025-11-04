Elisa Carrió: "Francos era la única figura realmente sensata del gabinete"

La exdiputada nacional Elisa Carrió lamentó la salida de Guillermo Francos del Gobierno nacional al asegurar que era “la única figura realmente sensata del gabinete”.

Gabinete

“Nadie tiene que cuestionar la conformación de un gabinete. El presidente ha ganado las elecciones, tiene el derecho de conformar su gabinete como quiere y tiene seis meses para dar resultados”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica.

“Lo lamento muchísimo. Reconozco en la figura de Francos la única figura realmente sensata del gabinete”, agregó en declaraciones a Radio Del Plata.

“Yo le había mandado una carta documento a Francos para que asigne las partidas en materia de Garrahan y Discapacidad bajo apercibimiento de ley porque sino entraba en desobediencia, y el me comunicó el viernes que había tomado la decisión administrativa, el viernes antes de elección”, contó Carrió.

“Me pidió reserva. Yo mantuve la reserva, pero él cumplió con la ley”, enfatizó.

Así pidió que reconozca a Francos por ser un funcionario “con una enorme experiencia política y un enorme manejo de situaciones difíciles”.

Santilli

Además señaló que ya “no” habla con el expresidente Mauricio Macri y que “quiere” al designado ministro del Interior Diego Santilli.

“A Santilli, no estoy de acuerdo a donde está, pero yo lo quiero igual que a Patricia (Bullrich), aseveró.

“Santilli se va a llevar bien con todos, es una persona cariñosa. Pero no tengo ganas de hablar porque me va a querer convencer de ser de La Libertad Avanza y no voy a serlo”, concluyó Carrió.