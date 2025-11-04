Zago sobre las internas del Gobierno: "Tienen más operaciones que un quirófano de hospital"

El titular del bloque de diputados del MID, Oscar Zago, cuestionó a la administración del presidente Javier Milei y aseguró que por las “peleas internas” en el Ejecutivo nacional “hay más operaciones que en un quirófano”.

“Hace rato que Guillermo Francos estaba solo con (Lisandro) Catalán y uno se daba cuenta de que eso iba a durar muy poco. Esperemos que el reacomodamiento del Gobierno sea para mejor, pero sabemos que cuando hay muchas peleas internas siempre es para peor”, aseguró en declaraciones difundidas por NA.

"Tienen más operaciones que un quirófano de hospital"

“Hace rato que el Gobierno está sumergido en una interna. No le echen más la culpa a la oposición, el problema está adentro no afuera, tienen más operaciones que un quirófano de hospital”, señaló en tono irónico.

Además lamentó que “tanto el bloque del MID como el bloque Coherencia (ambos escindidos de la Libertad Avanza) no fueron convocados” al diálogo.

“Hay que convocar a los 24 gobernadores, no está bien no hacerlo, después se pueden tener muchas diferencias, pero yo recuerdo que con el gobernador de Corrientes (Gustavo Valdés) hubo fuertes diferencias una semana antes de las elecciones de septiembre, y ahora estaba ahí como invitado”, expresó el legislador.

PASO

“Nunca una elección de medio término se polarizó de una manera tremenda, ni siquiera la última presidencial. Hay que reconocer que algunos nos equivocamos al decir que había que sacar las PASO porque eran un gasto, y ahora vemos que al no haberlas faltó un ordenamiento previo”, analizó.

Por último criticó que Manuel Adorni o Diego Santilli no asuman en sus bancas al sostener que “es una vergüenza”.

“Hay más testimoniales que diputados, va a ser el Congreso de los testimoniales”, ironizó Zago.