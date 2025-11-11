Llaryora tras la reunión con Santilli: "Valoro la vuelta al diálogo"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, calificó de “fructífera” la reunión con el designado ministro del Interior Diego Santilli.



“Generar una nueva etapa”

“Me parece que es muy importante volver al diálogo con el gobierno, generar una nueva etapa para poder este construir acuerdos que sean muy buenos para los argentinos y poder generar una Argentina mejor”, sostuvo el mandatario cordobés.

“Tenemos todas las condiciones para hacerlo pero claramente con el insulto, con la agresión no íbamos a ningún lado. Lo que necesitamos es poder encontrar estos canales y hoy la reunión ha sido fructífera, productiva, hemos podido plantear los temas que queremos necesario para que la Argentina pueda avanzar”, agregó en declaraciones a TN.

“Empezamos hablando mucho de cómo podemos hacer para que la Argentina vaya adelante y en este crecimiento que necesitamos para este año. Y empezar todos a trabajar para fortalecer el crecimiento. El crecimiento se fortalece generando medidas que incentiven la producción que incentiven el empleo”, contó Llaryora.

Además señaló que luego conversaron sobre “algunas cosas puntuales principalmente del presupuesto, con temas que nos parecen de sentido común, con algunos temas que no se venían dando y ahora se dan” como “la defensa de los fondos para la familia de discapacitados”.

“Se tocaron varios temas pero yo valoraría la vuelta al diálogo”, recalcó el gobernador de Córdoba.

Presupuesto 2026

“Vamos a crecer el 6%, bueno vamos a presentar un presupuesto por lo menos en Córdoba entendiendo ese parámetro, creyendo que vamos a crecer, que la inflación va a bajar con lo cual a nosotros en ese parámetro de crecimiento nos permite presentar un presupuesto que provea la inversión, que pueda tener reducciones impositivas y que nos podamos poner a trabajar con el gobierno para generar un marco distinto”, analizó Llaryora.

"Nosotros hemos presentado un dictamen en minoría. Vamos a ir viendo cómo avanzan muchas de las conversaciones que tenemos", recordó al referirse a la propuesta de Provincias Unidas sobre el Presupuesto nacional 2026.

Reforma laboral

“Argentina necesita una modernización pero necesita una modernización para los que hoy están sufriendo, que son los que están en el trabajo informal”, explicó Llaryora.

También planteó que es necesario “resolver la situación del trabajo informal que mayoritariamente está en la mi pyme, en la pyme, en la pequeña empresa, en la ferretería, en la verdulería, en la carnicería de barrio que quiere tomar uno más pero que si lo toma y tiene un juicio laboral la tiene que cerrar”.

“Ellos que pueden rápidamente modificar la situación de trabajo rápidamente, pueden tomar empleo. Hagamos un programa especial para eso. No empecemos a escribir una ley para suprimirle todavía derechos al que hoy tiene trabajo formal, si ese ya los tiene”, advirtió.