Luis Juez: "No me vas a pedir que me saque la camiseta de Talleres para jugar con la de la Selección"

El senador nacional Luis Juez descartó la posibilidad de pasar a las filas de la Libertad Avanza, aunque aclaró que va “a acompañar” como “acompañó siempre”.
“No voy a entregar mis convicciones”
“No me vas a pedir a mí que me saque la camiseta de Talleres para jugar con la de la Selección”, aseguró el líder del Frente Cívico.
“Sí podemos acompañar, sí podemos armar un interbloque. Tenemos que ser prudentes. Si vamos a poner una cabina de pintura y vamos a pintar todo, te digo conmigo no contés”, agregó en declaraciones a La Nación +.
“Yo no voy a entregar mis convicciones, nosotros construimos un partido político para enfrentar la corrupción en mi provincia hace 25 años”, remarcó.
Senado
“Vamos a acompañar como hemos acompañado siempre lo que podemos acompañar. No me pidás que yo te acompañe en lo que yo no puedo”, insistió Juez.
“¿A alguien se le podía cruzar por la cabeza que yo podía estar en contra de la discapacidad? No. Entonces no te enojes conmigo. No me pidas lo que yo no te voy a poder dar. Siempre te voy a hablar con franqueza y sinceridad”, reiteró.
Además recordó que la campaña de las elecciones del 26 de octubre pasado “nos la cargamos al hombro”. “Hace un año y medio atrás le dije al presidente: ´Te vamos a acompañar, poné los candidatos vos´”, recalcó.
“No necesito ser parte de ningún bloque”
“Yo entiendo que las peleas que hay que dar, hay que darlas en el marco de la inteligencia. En eso me vas a tener acompañando siempre, no hace falta que me mandés a la cabina de pintura”, evaluó Juez.
También consideró que “no necesita ser parte de ningún bloque”, y que se “ha ganado un respeto y un odio simultáneo por algunos y otros por el transcurso del devenir de los tiempos”.
Juez contó que estuvo trabajando en los últimos días con la senadora electa Patricia Bullrich para alcanzar los consensos y los 37 senadores necesarios para el cuórum.
Por último volvió a manifestar su intención de ser candidato en 2027: “Yo soy senador hasta el 10 de diciembre de 2027. Y si Dios me da la posibilidad y salud, voy a intentar por cuarta vez ser gobernador de mi provincia”, finalizó.