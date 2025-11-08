Cumbre Llaryora-Santilli: Se reanuda el diálogo entre Córdoba y Casa Rosada

El gobernador Martín Llaryora se encontrará este lunes con el recién asumido ministro del Interior, Diego Santilli. El encuentro marcará una posible reactivación del diálogo directo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales con tendencia más dialoguista, entre ellos el cordobés. La reunión será el primer cara a cara entre Llaryora y el flamante funcionario nacional, cuya asunción formal es inminente, una vez resueltas cuestiones libertarias en la Cámara de Diputados.

El eje central de la conversación será la discusión del Presupuesto Nacional 2026, cuya votación se espera que se lleve a cabo en las sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre.

Reclamos por los fondos

Previo al encuentro de mañana, en los últimos días hubo un llamado telefónico entre el gobernador y el ministro del Interior. Se especula que en el cara a cara en la Rosada se intensificarán algunos reclamos. La provincia de Córdoba llevará a la mesa una agenda cargada en materia de solicitudes, en línea con lo que plantearán el resto de los gobernadores en sus correspondientes reuniones. Un funcionario de extrema confianza del gobernador, al ser consultado por los temas que se tratarán, señaló: "La agenda la marca el que invita". Sin embargo, todos entienden que la reunión rondará en torno al tratamiento del Presupuesto 2026. Por parte de la Provincia, el principal punto será la necesidad de un programa gradual para recuperar los fondos que “le fueron sustraídos intempestivamente”. En el encuentro, Llaryora planteará específicamente la restitución de recursos clave como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), los subsidios al transporte (cuyo reparto está muy centralizado en Capital Federal), los fondos destinados a salud y la reactivación de partidas para obra pública; entre otros.

Expectativas en el Panal ante la salida de Francos y la llegada de Adorni

Vieja data

La relación entre Llaryora y Santilli cuenta con vieja data y según comentaron a este medio, los dirigentes se conocen desde los años 90, cuando militaban juntos en espacios peronistas vinculados a Ramón “Palito” Ortega.

Negociaciones

A diferencia de otras ocasiones y de diversos llamados al diálogo, esta cumbre se desarrollará a solas. El objetivo de Santilli es conocer la posición individual de cada gobernador y, de esta manera, gestionar los consensos necesarios que permitan la sanción de la denominada "Ley de Leyes" antes de fin de año. La ronda de Santilli comenzó el pasado viernes en Balcarce 50 con la presencia de Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca).

En las fotos que se difundieron del encuentro se vio también al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras esa reunión, Torres -el gobernador chubutense- dialogó con la prensa y destacó la voluntad de diálogo.

“El Colo es una persona de consensos. Me parece una decisión acertada tener a alguien con experiencia, que conoce a los distintos actores de la política y que sabe generar los acuerdos que necesitamos en este momento”, apuntó. Consultado sobre los debates que vienen en el Congreso, Torres fue claro: “Presupuesto tiene que haber, pero debe ser federal y quitarle el pie de encima a la producción y al trabajo. Una reforma laboral tiene que existir, porque tenemos el 50% del empleo no registrado. Hay que blanquear trabajos garantizando derechos adquiridos”.

Además de Llaryora, el lunes también visitarán el despacho de Santilli, Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta). De la primera ronda quedaron excluidos los gobernadores peronistas de línea más dura, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).