Expectativas en el Panal ante la salida de Francos y la llegada de Adorni

El gobierno del presidente Javier Milei dio un fuerte golpe de timón en su estructura política con la renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete. Conocido por su voluntad de diálogo con las provincias, fue reemplazado de inmediato por el vocero presidencial y hombre de confianza de Karina, Manuel Adorni.

Minutos después de la salida de Francos, también presentó su dimisión el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien había asumido recientemente ese cargo y era mano derecha del exjefe de Gabinete.

Los primeros rumores apuntan a que el área de Interior podría convertirse en un “superministerio” con mayor concentración de poder político y de gestión, bajo el liderazgo de Santiago Caputo. Además, se espera que otros ministros, como Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), dejen sus cargos el 10 de diciembre para asumir sus bancas legislativas.

En ese marco y mientras en la Casa Rosada se reordenan las piezas, el oficialismo provincial cordobés observa la situación con particular interés y con mucho en juego. Desde el Panal (Sede del Gobierno de Córdoba) reconocen que, si bien mantenían un trato cordial con Francos, su gestión como interlocutor nunca fue demasiado efectiva como esperaban en términos de acuerdos concretos para la provincia. “Con Francos teníamos buen diálogo, era un impulsor de las conversaciones, pero la mayoría resultaron poco efectivas. Eran muy buenas conversaciones, pero poco efectivas”, resumió un funcionario provincial.

Ahora, con la flamante asunción de Manuel Adorni, el Gobierno de Córdoba ve una oportunidad de retomar diálogo con alguien más cercano a la “mesa chica” de Javier Milei. “Veremos si es un dirigente con poder real o no”, agregaron.

Tras un año difícil, desarrollistas se ilusionan y apuestan a un panorama más certero en 2026

La buena relación personal y el rol central que Adorni tendrá como coordinador del Gabinete generan expectativas en el Panal sobre la posibilidad de que el trato, esta vez, se traduzca en acuerdos "más concretos" que impulsen gestiones y proyectos de infraestructura necesarios para la provincia.

La llegada de Adorni a la jefatura de Gabinete y la inminente concentración de poder en el área política con Caputo, marcan un nuevo tablero para las relaciones Nación–Provincias.

¿Y Bornoroni?

Otras de las lecturas que se hacen en el nuevo escenario que acaba de abrirse es la suma de poder que aseguran adquirió la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Esto tendría un impacto en Córdoba, ya que el Jefe de la bancada en Diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni es un dirigente muy cercano a Karina, y principalmente, de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Estos movimientos podrían llegar a ubicarlo en una posición de mayor poder en el esquema nacional.