“Arrancamos 14 abajo, esta es la foto de hoy en Córdoba”, reconoce un asiduo visitante al Panal, como se la conoce a la casa de gobierno provincial. No se sabe si es una manera de incentivar a sus jugadores o una preocupante realidad. “Lo que importa es demostrar gestión, el cordobés vota gestión y nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la gestión”, poca política en la respuesta de un cordobesista.

La campaña fue corta, pero intensa para muchos funcionarios provinciales. El lunes todo arranca de cero. El nuevo ministro del Interior convocó al gobernador Martín Llaryora para tener la primera reunión formal. “Al ‘Colo’ lo conocemos desde el ’95 cuando éramos de la juventud peronista. Él era el representante de la capital, Sergio Massa de la provincia y nosotros de Córdoba”, recordó el ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore, en un streaming cordobés.

Quien convoca fue el mismo Diego Santilli y planteará la agenda de la charla. Esperan que sea una presentación formal para comenzar las negociaciones más terrenales luego de la foto en la que participaron los integrantes del gabinete con los gobernadores y vicegobernadores.

La rosca en diputados

“Ojo que Córdoba no tiene bloque propio”, alerta un asesor en la Cámara Baja intentando bajar las acciones y poder de fuego del cordobés. Pide que no se dejen engañar, lo único que puede pasar es que “los que integren el bloque Federal, se pasen al futuro espacio de Provincias Unidas”, pero la palabra Córdoba “solo la lleva Nati (De la Sota) en Diputados”.

Aunque se intente menospreciar, los diputados de los gobernadores son clavse para lograr avanzar con cualquier ley. Los violetas crecieron significativamente en número, ya sea por cruces o alianzas. Los radicales del bloque ‘Liga del interior’ se mantienen como aliados. Otros, como el caso de la emprendedora Belén Avico ya se pintó con su nuevo color. “No puedo creer que se comporte así, le debe la banca a Macri que le dio ese lugar. No la quería nadie, y ella aprovechó para vender sus tecitos en Buenos Aires”, rezonga un dirigente que aún se identifica con el Pro.

El bloque de LLA todavía no está en condiciones de aprobar leyes, solo evitar vetos. Esta semana salió el dictamen de mayoría del Presupuesto, pero con muchas disidencias. Esto significa que lo acompañaron, pero la “disidencia” es la carta que juegan los legisladores para que los gobernadores puedan negociar algo extra para sus provincias.

“Si los propios ya te firman con disidencia, que podemos esperar de los que nos son de tu bloque”, es la preocupación en la Rosada. Es por eso que esta serie de reuniones del “Colo” con Llaryora y el resto de los gobernadores son fundamentales.

Milei gobernó sus dos primeros años sin ley presupuestaria. Desde la elección legislativa busca mostrar otra manera de dirigir y quiere que todos se comprometan. “Lo que los gobernadores cesan o pierdan en el Presupuesto, lo van a recuperar en la letra chica de la Reforma Tributaria”, descartan desde Diputados.

Gestión, gestión

Hay algo que dejó en claro esta elección: la gente votó -en su mayoría- pensando en la economía del lunes. Que la inflación se desacelera y se mantenga en un dígito, alrededor del 2%, son buenas noticias para el gobierno. Pero ya no alcanza.

Ahora deberá tratar de activar otros factores: créditos para el sector productivo, mejorar el bolsillo de los votantes -propios y ajenos- y que se concreten las inversiones prometidas ¿Volverá el famoso RIGI a estar en agenda?

La Unión Industrial sacará en estos días un informe en donde pondrá bajo la lupa el costo Córdoba. Lo hará de manera general y desglosado en municipio por municipio. Le contará las costillas a cada uno de los intendentes. Reflejará que, pese al esfuerzo de muchos, pocos realmente bajaron sus tasas. Es un documento que hace semanas está listo, aguardan el momento para darlo a conocer y que nadie se sienta afectado.

El RIGI nacional y la ley de promoción dependen de que el gobierno dé las señales esperadas. La fuerza parlamentaria fue el primer paso. Ahora deberán acompañarlo con racionalidad política. Eso -esperan- lo aportará Manuel Adorni, Diego Santilli y el “triángulo de hierro” en modo zen. Por su parte, el presidente dejó de usar camperas -dos o tres- y pasó a vestir camisas blancas y corbatas.

RIGI cordobés

En la provincia, la automotriz Stellantis se acopló a los beneficios provinciales y municipales. La terminal invirtió US$ 385 millones para fabricar la Fiat Titano y motores Multijet 2.2. Sumará 1800 trabajadores en Córdoba. Por ahora, es la única.

El ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, espera que la Unicameral le apruebe el Presupuesto que debe presentar, máximo, el 15 de noviembre. En el paquete de leyes también incluirá el régimen de promoción para las empresas y los beneficios fiscales para las inversiones en el norte provincial. Dos grandes desafíos para la gestión de Llaryora: generación de empleo y desarrollo del noroeste.



La Legislatura, otro dolor de cabeza

Hacemos Unidos, el bloque oficialista quedará acéfalo luego de la partida de Miguel Siciliano a Diputados. Buscan un presidente; alguien deberá defender los proyectos que mande el Ejecutivo. Por el momento, suena Nadia Fernández y parece que se quiere anotar Leonardo Limia. El presidente provisorio, Marcos Torres, le escapa a la charla, es el único que logra algo de diálogo con los opositores cuando la vicegobernadora se ausenta.

En medio de esta interna deberá comenzar el debate, primero en la comisión presupuestaria; un momento que los opositores esperan con ansias. Toda oposición saca rédito cuando el oficialismo sube impuestos. Ya le mandaron a decir a Alejandra Ferrero que “deje lugar a que hablen otros legisladores del interbloque, que no acapare todos los micrófonos”. La presidente del Interbloque no quiere que nada se rompa y cede, otra vez, su lugar. En la sesión se “ven los pingos”, se escucha de lejos.

La actualización presupuestaria llegará con una suba del 29-30% en el inmobiliario urbano. En el caso del automotor está atada a la cotización de los vehículos. El rural ya se está discutiendo con las entidades que representan a los productores. Para 2026 también se prevé, como las proyecciones del ministro de economía Luis Caputo, un crecimiento del 6% y una inflación que rondará el 10%.

El gobierno de Martin Llaryora tiene dos años para revertir un “0-14”. El 2026 será una año en donde se tratará de mostrar un ajuste en la planta política -comenzó achicando y fusionando agencias y entes- y se espera un infinidad de fotos con intendentes en las inauguraciones de obras en casi la totalidad de las 427 localidades que conforman el territorio provincial. Cada obra se convertirá en un beneficio y espera que eso sea acompañado en las urnas.

Llaryora entra en la etapa que le sienta más cómodo: mostrar acciones de gobierno y lo tendrá a Schiaretti peleando en la cámara.

Ganar solo un diputado dejó gusto a poco en el cordobesismo. No obstante, un viejo asesor provincial analizó la situación. Él siempre dibuja en un papel un cuadrado y a este lo divide a la mitad: “en esta mitad estamos todos los partidos políticos, del otro lado solo está Milei. ¡Ojo con querer cuestionarlo como lo hicimos al principio! hay que ir con mucho más cuidado”, alerta.