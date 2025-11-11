Asume Diego Santilli como ministro del Interior y se descarta la presencia de Mauricio Macri

El periodista acreditado en Casa Rosada, Alejandro Gomel, en comunicación con Canal E, analizó los movimientos políticos tras la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior, en un contexto marcado por las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza.

“Tres de la tarde, la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior. Fueron vertiginosos, ciertamente, los últimos meses de Diego Santilli”, relató Alejandro Gomel. Además, recordó que el dirigente “pugnaba, en aquel momento, encabezar la lista de diputados de esa alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires”, pero finalmente “la decisión de Milei fue que sea Espert quien encabece la lista y no hubo manera de convencer al Presidente de otra cosa”.

El contexto de la llegada de Diego Santilli

Sin embargo, planteó que la historia dio un giro: “Ya sabemos cómo terminó la historia con Espert fuera de la lista, finalmente Santilli encabezando y siendo la gran sorpresa del 26 de octubre, ganando la provincia de Buenos Aires por algo menos de 30.000 votos”. Según desarrolló, ese resultado tuvo recompensa: “Se convierte en ministro del Interior y hoy asume formalmente en esa idea y en esos cambios que realizó Milei poniendo a Manuel Adorni, también otro de los ganadores de este año”.

Gomel explicó que Diego Santilli “viene cumpliendo las funciones desde hace ya varios días de la semana pasada, reuniones con los gobernadores, ahí es donde tuvo la primera indicación clara de empezar a hacer el puente, hacer el nexo con los gobernadores”. También anticipó que, “mañana va a empezar una gira que va a empezar por la provincia de Entre Ríos y va a ir a varias provincias a tener estas reuniones con los gobernadores”.

En cuanto a los detalles protocolares, describió el clima que se espera en la ceremonia: “Se divide el Salón Blanco en dos. De un lado van los funcionarios, es decir, los ministros, los secretarios de Estado, ahí lo ves en las primeras filas a Karina Milei y generalmente al presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem. Del otro lado, alfombra roja de por medio, van los amigos y familiares del funcionario que asume”.

Tensión en la relación con Mauricio Macri

El periodista analizó cómo quedó el vínculo entre Diego Santilli y Mauricio Macri: “Sería una sorpresa que esté Macri, y yo me animo a decirte que está descartado, porque Santilli, si bien es un hombre que viene del PRO, viene alejándose de la figura de Mauricio Macri hace rato”.

Sobre la misma línea, aclaró que, “no fue Macri quien acercó el nombre de Santilli para que sea ministro del Interior, para nada”. Por el contrario, sostuvo que, “Santilli viene tejiendo una relación con el Gobierno Nacional de hace mucho tiempo, y ahí es donde hace y teje una relación con Karina Milei, que lo termina llevando a este lugar”.