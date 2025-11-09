Santilli asume en Interior y acelera las reuniones con gobernadores

Diego Santilli asumirá como ministro del Interior en la Casa Rosada este martes a las 15, cuando jurará en el Salón Blanco ante el presidente Javier Milei y todo el Gabinete. Llega al puesto tras una semana de conversaciones con gobernadores, con quienes ya empezó a trazar una hoja de ruta política para los próximos meses y a ordenar los primeros temas de gestión.

La confirmación de su desembarco en Interior se dio a fines de octubre, pero su salida de la Cámara de Diputados se demoró porque el oficialismo temía perder una banca clave en la comisión de Presupuesto y Hacienda antes de emitir el dictamen del Presupuesto 2026. Finalmente, el martes pasado La Libertad Avanza (LLA) consiguió el despacho de mayoría con el acompañamiento del PRO y la UCR.

Con ese trámite resuelto, Santilli formalizó su renuncia y dejó su lugar a Nelson Marino, quien ocupará el escaño hasta el 10 de diciembre. A partir de esa fecha, el nuevo ministro —reelecto en las elecciones del 26 de octubre— será reemplazado por Rubén Torres, un dirigente libertario de Ezeiza con estrecha cercanía a Sebastián Pareja, referente de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Aunque aún no juró, Santilli comenzó a mover la agenda federal del Gobierno. Después de varios intercambios telefónicos con mandatarios, esta semana inició una ronda de reuniones presenciales en la Casa Rosada.

El viernes por la tarde, Santilli recibió en la Casa Rosada a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Las conversaciones fueron directas: qué obras siguen, qué transferencias están pendientes y cómo encarar el tramo final del año legislativo. También participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que busca ordenar una mesa política más activa tras su llegada al cargo.

La ronda continuará esta semana. Este lunes será el turno de Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), a quienes también recibirán en la Rosada. Según adelantaron fuentes oficiales, la idea es sumar respaldos para las reformas de “segunda generación” que Javier Milei quiere enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias previstas del 10 al 31 de diciembre.

El Gobierno apuesta a que la llegada de Santilli, con vínculos abiertos y recorrido propio, ayude a recomponer puentes y estabilizar el diálogo con las provincias.

