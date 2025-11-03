El Presupuesto 2026 pone a Diego Santilli en modo pausa

Javier Milei convocó a Diego Santilli para ser el próximo ministro del Interior. “El Colo” estuvo en la Quinta de Olivos y el lunes 3 participó de su primera reunión de Gabinete en Casa Rosada. Sin embargo, todavía no renunció a su banca en la Cámara de Diputados y nadie sabe cuándo lo hará. La discusión por el Presupuesto 2026 lo puso en modo pausa y en el oficialismo especulan con la reunión de comisión del martes 4.

“Va a seguir sin definirse su renuncia por ahora. No hay apuro. Además, Santilli tiene voto en la comisión de Presupuesto. En caso de renunciar, lo pierde. En cambio, de esta forma puede pedir que lo reemplace cualquiera del bloque PRO”, explicaron fuentes legislativas de La Libertad Avanza a PERFIL.

La noticia de que Santilli será el nuevo ministro se conoció el domingo. En un principio se barajó la posibilidad de que el dirigente asuma de manera formal su nuevo rol el miércoles 5, el día que Manuel Adorni jurará como jefe de Gabinete. Sin embargo, eso no sucederá por ahora. En el Gobierno tampoco se imaginan que “El Colo” pida licencia a su cargo como diputado. Al parecer, la estrategia será ir estirando los plazos.

Santilli asumió como diputado por el PRO en 2021 y tiene mandato hasta diciembre de 2025. En un Congreso todavía ajustado para La Libertad Avanza cada voto es crucial en temas sensibles, como por ejemplo el Presupuesto. En la reunión de comisión convocada por Bertie Benegas Lynch para el martes 4 la oposición intentará que se consiga el dictamen del proyecto, mientras que el oficialismo espera postergar el tema para el período de sesiones extraordinarias.

Santilli aún no se expresó en público sobre el asunto. Nadie se quiere apurar y, por ahora, intentará jugar a dos puntas.

La fecha de salida de Santilli de la Cámara baja también determinará quién será su reemplazante. Si el dirigente renuncia antes del 10 de diciembre, en su lugar debería asumir el platense Nelson Marino, que fue candidato de Juntos por el Cambio en 2021. Si renuncia después, el lugar será para Rubén Torres, un libertario de Ezeiza que responde a Sebastián Pareja.

“No tiene sentido que asuma como diputado por un mes”, respondieron fuentes legislativas del oficialismo sobre la posibilidad de que asuma Marino.

Antes de que Milei lo convocara como ministro, Santilli había conseguido renovar su lugar en Diputados con la alianza La Libertad Avanza, que obtuvo 17 bancas. El puesto 18 de la lista fue para Ana Tamagno, la corista de Javier Milei en el recital del Movistar Arena. Sin embargo, de acuerdo a la ley de paridad de género el reemplazo de Santilli debería ser el candidato número 19, es decir, Torres.

Ese fue el criterio con el que se resolvió el reemplazo de Héctor “Tito” Steffani, el diputado del PRO fueguino que falleció en octubre de 2024. Los dirigentes Ricardo Garramuño y Dalila Nora se disputaron la banca y la Justicia dispuso que debía primar el principio “varón por varón” y “mujer por mujer”, más allá del lugar que ocupó cada uno en la lista.

De todas formas, en La Libertad Avanza nadie se imagina que Tamagno intente judicializar el asunto y todos dan por sentado que el lugar será para Torres. El dirigente ya recibió las primeras indicaciones desde el partido: no dar entrevistas.

En su cuenta de Instagram, Torres ya festejó. El domingo por la noche publicó una foto en colaboración con la agrupación “Liberales libertarios” con la leyenda “Santilli deja su banca y ya tiene reemplazo: Rubén Torres asume en Diputados”.

Para que no quede ninguna duda sobre a quién le debe su lealtad, la imagen que eligió Torres fue una foto junto a Miriam Niveyro, la mujer de máxima confianza del armador bonaerense Sebastián Pareja.

