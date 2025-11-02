Diego Santilli fue designado por Javier Milei como nuevo ministro del Interior y convoca a reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei designó al diputado electo por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, como nuevo ministro del Interior y convocó a una reunión de Gabinete para este lunes a las 9:30 en Casa Rosada. El anuncio de la designación de Santilli fue a través de la cuenta de X del mandatario. Santilli —quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Provincia— será “quien lleve adelante las negociaciones con los gobernadores y legisladores”, según Milei.

El nombramiento fue confirmado este domingo por la tarde mediante un mensaje del Presidente en redes sociales: “TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC!”. Santilli asumirá en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás.

Santilli, exvicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente del PRO, había encabezado recientemente la lista de La Libertad Avanza en la provincia bonaerense, donde el oficialismo logró revertir resultados previos del kirchnerismo. Su salto al Ejecutivo marca una continuidad en la lógica de “candidaturas testimoniales”: fue electo como diputado, pero con su incorporación al gabinete queda claro que no asumirá la banca. Ese escenario se asemeja al de Manuel Adorni, quien también ocupará un cargo ejecutivo tras la elección.

Repercusiones

Entre los primeros saludos oficiales, estuvieron el ministro de Economía Luis Caputo, quien escribió en X: “Felicitaciones y bienvenido @diegosantilli!!”.

A su vez, el vocero presidencial y próximo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó la designación y sumó el anuncio del encuentro en Casa Rosada: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad.

Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete”.

GD