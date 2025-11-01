Santilli pone segunda: su charla privada con Milei, la campaña épica y el proyecto 2027

Apenas dos días antes de las elecciones, uno de los colaboradores dilectos de Diego Santilli le apostó al candidato de La Libertad Avanza que daba el batacazo. El Colorado no lo creía ni un poco. Es más: soñaba con descontar a un dígito la diferencia de 13 puntos de septiembre frente a Fuerza Patria.

Sin embargo, el domingo pasado por la tarde, cuando llegó al búnker libertario en el Hotel Libertador junto a su mujer, Analía Maiorana, y a sus hijos (fanáticos libertarios), ya visualizó sonrisas: su amigo Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados y titular del PRO bonaerense, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, lo aguardaban. Se sacaron fotos riéndose. Comenzaban a llegarles actas de escrutinio con buenos desempeños parciales. Jamás se imaginaban que la boleta de Santilli ganaría en siete de las ocho secciones electorales y que recuperaría alrededor de un millón de votos con respecto al magro resultado de septiembre. Otra victoria. Como en 2021. Y ante el PJ unido.

El trío Santilli-Ritondo-Montenegro esperó unido los resultados oficiales en el búnker libertario. Festejaron como a un gol, abrazados. Y se transformaron en los artífices de la victoria libertaria en territorio bonaerense.

Con el correr de la noche, pasadas las 21, lo llamaron para una reunión íntima: el presidente Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Patricia Bullrich lo esperaban en el VIP reservado donde se diagramaban los discursos. Santilli se acercó sin saber siquiera quiénes estaban allí. El Presidente lo recibió con un abrazo. Lo halagó por su elección. “Gracias, Presidente”, le respondió. “¡Tuteame!”, le respondió, entusiasmado, el jefe de Estado. Y le dijo que tenía que dar un discurso.

El Colorado no había preparado absolutamente nada. A diferencia de la ministra de Seguridad, que sabía que iba a ganar –aunque no pensaba con 50%, sino con una cifra cercana al 45%– y ya tenía un discurso en mente. “Va a hablar Patricia, después vos y cierra Javier”, le dijo la secretaria general de la Presidencia. Santilli tuvo menos de diez minutos para improvisar su discurso, en el que agradeció y llamó a continuar el rumbo.

Apenas un par de días después el diputado fue a cenar a Olivos con el jefe de Estado y estuvieron charlando animadamente en la residencia presidencial durante más de dos horas. Se transformó en el candidato natural para 2027 para pelear la Provincia: tiene el aval del Presidente y de Karina Milei, y además el apoyo de buena parte del PRO. El Colorado, tras la escandalosa salida de José Luis Espert, se puso la campaña al hombro en apenas tres semanas. Medios de comunicación, recorridas mano a mano, plataformas de streaming, redes sociales y caminatas fueron parte de su corta, pero efectiva campaña bonaerense.

Con un equipo pequeño, pero con el apoyo clave de la Casa Rosada –y en especial de Santiago Caputo en la estrategia; Lule Menem y Martín Menem para el territorio, y Pilar Ramírez como coordinadora nacional– fue diagramando los movimientos que supusieron al presidente Milei en formato electoral, pero además intentar aprovechar el “riesgo kuka”.

Los ejes discursivos que planteó del asesor presidencial Caputo fueron claves. Uno de ellos fue volver al Milei “outsider”, con recorridas, contacto directo (por ello se lo vio con caravanas y megáfono en mano), revivir el vínculo con la juventud (Las Fuerzas del Cielo mediante), la recuperación de una épica, la aceptación del “esfuerzo” en el discurso y el énfasis en que “aún falta mucho”.

Paralelamente, el Colorado venía manteniendo una relación personal con Lule Menem y con la propia Karina Milei, lo que le valieron un sistema de confianza y de trabajo conjunto con mayor facilidad. Incluso, ha tenido varios mano a mano con la secretaria general de la Presidencia, y suele conversar seguido con Lule cada vez que hay que resolver temas territoriales o incluso en el cierre de listas.

Eso sí, con Las Fuerzas del Cielo mantiene el buen vínculo también: fue en La Misa del Gordo Dan y el Gordo Pablo (por el streaming Carajo) donde cumplió su promesa horas después del triunfo electoral y se cortó el pelo. Con todo, para Santilli, junto a la tríada que armó con Montenegro y Ritondo (los que defendieron con uñas y dientes el acuerdo PRO-LLA cuando había serias dudas sobre su conveniencia), se vislumbra ya como el candidato natural a la gobernación en 2027.

Un armado político que, bajo el paraguas de la Casa Rosada, podría generar una expectativa fuerte a futuro.

Esa idea que sobrevoló el triunfo bonaerense no es solo una conclusión de los dirigentes cercanos al diputado nacional: es una hipótesis que ya tiene en la cabeza el propio Javier Milei.