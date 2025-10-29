De la Sota rechazó la reforma laboral de Milei y alertó: "Me avergüenza que el peronismo no haga cosas que le hacen bien a la gente"

"No cuenten conmigo". De esta forma la diputada Natalia De la Sota, quien el último domingo renovó su banca en la cámara baja, adelantó que se opondrá a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y realizó una dura autocrítica al peronismo, al que acusó de no estar a la altura de las necesidades populares.

"No creo que una legislación laboral genere empleo", afirmó De la Sota en diálogo con el programa Última Pregunta de radio Continental Córdoba. La legisladora nacional, quien decidió conformar el bloque unipersonal Defendamos Córdoba en el Congreso, consideró que "se genera empleo con el crecimiento económico de un país, con la mirada puesta en un Estado, en hacer crecer la industria nacional".

La representante cordobesa cuestionó la premisa oficial de que los cambios en la legislación laboral estimularán la creación de puestos de trabajo. "¿Cuándo una legislación, por más que la cambies, la toques, ha generado empleo por sí sola? Nunca", sentenció.

Según su análisis, las modificaciones que prepara el Ejecutivo tendrán el efecto contrario al prometido: "¿Qué vamos a generar? Más desempleo, más vulnerabilidad a los trabajadores que hoy tienen un empleo, menos posibilidad de conseguir aquellos que no lo consiguen".

Rechazo también a la reforma tributaria

De la Sota extendió su oposición a la reforma tributaria que planea el gobierno nacional. "No cuenten conmigo para seguir apretando a la clase media", dijo la diputada al referirse al impacto que tendría la medida sobre los trabajadores.

La legisladora recordó que la primera decisión del gobierno en materia impositiva fue "volver a cargar a trabajadores con el impuesto a las ganancias sobre su salario". Aunque aclaró que esperará a conocer los detalles de la propuesta oficial, adelantó su postura crítica.

"No hemos escuchado al presidente hablar de industria nacional, de generación de empleo, de producción, de agregar valor en las distintas regiones del país", enumeró De la Sota. Y concluyó: "No hay una mirada de crecimiento económico, hay una mirada de ajuste y de timba financiera".

Dura autocrítica al peronismo

En un tramo de la entrevista, la diputada realizó una fuerte autocrítica al espacio político al que pertenece. "Me da vergüenza que el peronismo no haga cosas que le hacen bien a la gente, pero esto no quiere decir que no me considere peronista", expresó De la Sota, en una reflexión sobre la crisis de representación que atraviesa el justicialismo.

La legisladora defendió su identidad política pero reclamó una transformación profunda del movimiento. "Quiero hacer todo para que logremos una síntesis y un proyecto que pueda realmente darle pelea a lo que Milei plantea, que para mí es muy dañino para toda la sociedad", afirmó.

De la Sota consideró que el peronismo necesita "profunda autocrítica" y "renovar" sus conceptos.

Posicionamiento ante Milei y el cordobesismo

La diputada reivindicó su rol como "clara oposición a Javier Milei" y afirmó que busca representar "a ese 60% de los cordobeses que no convalidan sus políticas y no lo votaron en esta elección".

Sobre su relación con el cordobesismo, De la Sota fue taxativa: "La coherencia tiene que sostenerse, tiene que volver a ser un valor. ¿Cómo voy a volver a mirar a la cara a la gente que le dije que iba a ir por un camino y voy por otro?".

La legisladora insistió en consolidar Defendamos Córdoba como "una opción más dentro del mapa político de Córdoba" y como "tercera fuerza provincial", manteniendo su independencia tanto del oficialismo nacional como del gobierno provincial.