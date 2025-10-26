Perfil
Elecciones 2025: Natalia de la Sota asegura su banca y Defendamos Córdoba se consolida como tercera fuerza

La diputada obtuvo el 8,8% de los votos, logrando renovar su mandato y fortalecer su espacio político frente al dominio de La Libertad Avanza y Provincias Unidas.

NATALIA DE LA SOTA
Perfil Redacción Córdoba
En las elecciones legislativas, Natalia de la Sota logró renovar su banca en la Cámara de Diputados al obtener el 8,8% de los votos, consolidando a Defendamos Córdoba como la tercera fuerza provincial, detrás de La Libertad Avanza (42%) y Provincias Unidas (28%).

La diputada celebró el resultado desde el búnker ubicado en el Hotel César Carman, donde agradeció a los militantes y vecinos que apoyaron la campaña: “Este es el logro de la palabra, de mantenerse en el mismo lugar. Este es el logro de la coherencia, que tiene que volver a ser un valor central de la política”, afirmó.

De la Sota destacó el compromiso de su equipo, compuesto por referentes del sindicalismo, la academia y la defensa de los derechos sociales, y puso énfasis en la cercanía con la ciudadanía durante la campaña: “Gracias a cada uno de los que nos abrieron su casa, que nos dieron la posibilidad de hablar, de escuchar. Sabíamos que hacía falta un espacio donde volver a cantar la marcha y pensar en sociedades justas”.

Además, la legisladora señaló que este resultado representa el inicio de una nueva etapa para Córdoba: “Empieza una etapa de renovación en la provincia de Córdoba y vamos a hacerlo todos juntos”.

Con esta victoria, Defendamos Córdoba mantiene su representación en la Cámara Baja, asegurando su voz en un panorama electoral dominado por la polarización entre los principales partidos, y reafirmando su compromiso con la justicia social, la participación ciudadana y la defensa de los derechos colectivos.

