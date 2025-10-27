El arranque de semana comenzó con una señal contundente desde Wall Street: las acciones argentinas que cotizan en el exterior suben con fuerza en el premarket neoyorquino, impulsadas por la victoria legislativa de La Libertad Avanza. El entusiasmo de los inversores se traduce en incrementos que, en algunos casos, superan el 35%, mientras que los bonos en dólares avanzan más del 20%.

El salto se explica por la expectativa de un nuevo equilibrio político y la posibilidad de que el Gobierno consiga apoyo legislativo para implementar su programa económico. Desde la madrugada del domingo, las operaciones “overnight” ya anticipaban el tono de la jornada, marcada por una fuerte demanda de activos argentinos.

Así votó a Milei la ciudad de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

Entre los títulos más destacados figuran los Global 2035 y 2041, que escalan más de un 23%, y los Global 2030, que avanzan cerca del 15,6%. Este repunte, inusual en una sola rueda, refuerza la percepción de una mejora en el riesgo país y una mayor confianza institucional.

El sector bancario lidera la recuperación entre los ADR argentinos, los papeles de BBVA Argentina treparon un 35,7%, Banco Macro avanzó 36,3%, Supervielle ganó 30,9% y Grupo Financiero Galicia subió 35%. En tanto, las energéticas acompañan el impulso con un avance de hasta el 26%: Edenor, +26,9%, Pampa Energía, +29,3%, YPF, +24,6%, y Central Puerto, +22,7%.

La Libertad Avanza ganó en Córdoba con el 42% y consiguió 5 diputados

La tendencia positiva también alcanza a empresas del agro, la construcción y la infraestructura, como Loma Negra, IRSA y Corporación América, todas con ganancias de dos dígitos. En contraste, compañías de perfil más global como Mercado Libre, Globant o Tenaris registran alzas más moderadas, menos dependientes del contexto local.

Con el mercado aún por abrir, el clima en Wall Street es de optimismo y expectativa. Los analistas coinciden en que la magnitud del salto refleja algo más que un alivio electoral: marca el inicio de una nueva etapa de confianza, en la que los inversores vuelven a mirar hacia Argentina con interés.