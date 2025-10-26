La Libertad Avanza ganó en Córdoba con el 42% y consiguió 5 diputados

La Libertad Avanza consiguió el 42,39% de los votos en la provincia de Córdoba, siendo la alianza más votada. Dejó en segundo lugar a Provincias Unidas, que alcanzó 28.27% y la tercera fuerza fue Defendamos Córdoba con el 8,75%. Estos datos son con el 97% del padrón escrutado.

Un desconocido Gonzalo Roca acaparó todos los votos para Milei y dio el batacazo conta Schiaretti

El nivel de participación fue del 65,19%, lo que representa 1.980.486 personas que fueron a sufragar. Uno de los niveles más bajos históricos. Este dato confirma que los aparatos no funcionaron. No los oficialistas peronistas ni los radicales, es decir, los tradicionales.

Con estos resultados, el total de bancas conseguidas por los libertarios es de cinco. Serán parte del nuevo que asumirá en diciembre son: Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

Por el lado de Provincias Unidas, Juan Schiaretti será acompañado por Carolina Basualdo y el presidente del bloque cordobés Miguel Siciliano.

La tercera fuerza, y una de las ganadoras de la noche es Defendamos Córdoba con Natalia De La Sota que conserva su banca en el Congreso. “Oficial: escrutados más del 97% de los votos, confirmada Natalia de la Sota Diputada Nacional por 4 años más!!!”, festejaron en el bunker en el Hotel del ACA.

El resto de los partidos políticos

La cuarta fuerza en Córdoba fue Fuerza Patria, con el 5,07% de los votos y, sorpresivamente, el Partido Libertario con Agustín Spaccesi cosechó 4,80% de los votos.

Quién es Roca, el ganador de La Libertad Avanza en Córdoba

Ramón Mestre quedó en el sexto lugar, con 61.793 votos y un magro 3,24% de padrón. Dejando al Frente de la Izquierda y los trabajadores en el séptimo lugar con 2,06%.