Un desconocido Gonzalo Roca acaparó todos los votos para Milei y dio el batacazo conta Schiaretti

Gonzalo Roca y la Alianza La Libertad Avanza fueron los claros ganadores en Córdoba. Se esperaba una contienda muy pareja entre Provincias Unidas y los libertarios. Pero terminó siendo una ventaja que se espera amplia.

La lista armada totalmente entre Gabriel Bornoroni -presidente del bloque- y Karina Milei (la hermana del presidente) rozó el 40% de los votos. Juan Schiaretti, pese a ser tres veces gobernador superó magramente el 30%. De esta manera, el partido violeta estaría contando cinco diputados a la Cámara de Diputados Nacional.

EN VIVO | Elecciones 2025 en Córdoba: empiezan los festejos libertarios

Por lo tanto, Provincias Unidas de estar estimando qué candidato podría ser presidenciable en el 2027, luego de los resultados en las urnas se conformaron con los tres representantes conseguidos. Uno más que los que ponían en juego, cuando semanas anteriores se hablaba de -al menos- cuatro.

La tercera fuerza que ocupó el podio fue Defendamos Córdoba que llevó a Natalia De La Sota como candidata. Pese a ser tercera, es una de las claras ganadoras de la jornada. Obtuvo una representividad popular que le da espalda propia para sentarse a discutir su futuro político, tanto en la provincia como en la nación.

¿El fin de los aparatos?

Todas las estimaciones reflejaban que los aparatos iban a triunfar en caso que el el nivel de participación fuera menor al 65%. En Córdoba, según el secretario Electoral Guillermo Fernández, votó el 67% del padrón. Uno de los porcentajes más bajos desde la vuelta de la democracia. Siendo el horario pico entre las 16 a 18.

En Córdoba, en toda la provincia el aparato peronista o radical fue inexistente. Manuel Calvo, el ministro de Gobierno reconoció que ellos iban a festejar lograr tres bancas, “una más de las dos que ponían en juego”.

Ramón Mestre, que buscaba la estructura de la UCR le ayude a alcanzar la deseada banca no llegó a destino. Se logró lo que deseaba Rodrigo de Loredo y los suyos, que la lista 3 no llegue a superar el 3% de los votos.

Rodrigo de Loredo fue contundente: “Argentina elige no ir para atrás y esa es una buena decisión para los desafíos que aún tiene nuestro país. LLA hizo una gran elección en Córdoba, felicito a Javier Milei y Gonzalo Roca”, expresó en X.

Juntos por el Cambio está totalmente desarmado en mil pedazos. Ninguno de los candidatos pudo ni siquiera apelar al voto nostalgia. Nada de eso pasó. “Este resultado es para tener hemorroides por una semana. Un golpazo para muchos”, reconoció un candidato amarillo. Pero no se referia tanto a ellos, sino al oficialismo cordobés.

Otro dirigente consideró que ya no tiene sentido subdividir tanto la oferta electoral en escenarios tan polarizados: “Van a tener que bajar el copete. Subdividir el voto con tantas listas no sirvió de nada. La gente esta cansada, los jubilados están hartos”, afirmó.

“A mi no me sorprende el resultado. Hace 3 o 4 días atrás que alertábamos esto. En el caso de muchos de nosotros no sabíamos si estábamos adentro o afuera”, expresó un dirigente del sur este capitalino, lugar que nuevamente ganó de manera amplia los candidatos del presidente.