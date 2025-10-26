Quién es Roca, el ganador de La Libertad Avanza en Córdoba

El nombre de Gonzalo Roca comenzó a circular con fuerza en las últimas horas, mientras se disputan las elecciones legislativas en Córdoba. Según las primeras bocas de urna, el candidato de La Libertad Avanza se impondría por sobre Juan Schiaretti, un resultado que lo proyecta como una de las nuevas figuras del espacio libertario en la provincia. Hasta hace pocos meses era prácticamente desconocido fuera del ámbito empresario, pero su cercanía con Gabriel Bornoroni —jefe del bloque libertario en Diputados— lo catapultó al centro de la escena y consolidó lo que algunos dentro del espacio ya definen como "el club de amigos" del dirigente empresario.

Abogado, de 45 años, Roca nació en Córdoba capital y creció en una familia de fuerte tradición radical. Su padre, José Tomás "el Negro" Roca, fue un dirigente del mestrismo y presidió la Empresa Provincial de Energía (Epec) durante la última gestión radical en la provincia. Su madre, Olga Cortés Olmedo, pertenecía a otra rama histórica del radicalismo cordobés, lo que explica que su hijo haya "mamado política desde la cuna". Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que rompió con esa herencia partidaria hace tiempo: se desafilió de la UCR antes de sumarse al núcleo fundacional de La Libertad Avanza en Córdoba, donde hoy ocupa la vicepresidencia.

Aunque su carrera política es reciente, Roca ha estado vinculado al mundo empresarial desde hace años. Reside entre Córdoba capital y Traslasierra, donde administra una estación de servicio en Villa Dolores, su "pago chico". Allí comenzó a tejer vínculos con el sector de los combustibles que lo acercarían a Bornoroni, entonces presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República (Fecac). En esa entidad, Roca se desempeñó como tesorero y vocero en las negociaciones paritarias con el sindicato petrolero. "Era quien endurecía las posiciones antes de que Bornoroni entrara a negociar", recuerdan allegados al sector.

En el armado libertario, su figura fue ganando peso por una combinación de factores: discreción, fidelidad y una ambición moderada que sus pares valoran como necesaria en un espacio todavía en consolidación. Entre los libertarios cordobeses destacan además su "foja limpia" y su falta de pasado político como señales de renovación.

Sin embargo, no todos interpretan su designación del mismo modo. Algunos antiguos aliados del espacio libertario sugieren que Roca fue elegido precisamente por su perfil obediente y por su cercanía personal con Bornoroni.

De trato amable y tono sereno. Sus excompañeros del colegio Normal Vélez Sársfield de Villa Dolores lo recuerdan reservado, ajeno a la vida política o estudiantil. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó en derecho laboral en la Universidad Católica. Hoy mantiene su propio estudio jurídico en el centro de la capital provincial, a pocas cuadras del que comparten Bornoroni y su socio Marcos Patiño Brizuela —otro de los candidatos libertarios—, aunque su entorno niega que existan vínculos formales entre ambas oficinas.

Casado y padre de dos hijas, evita exponer a su familia en la esfera pública. En el plano personal, sus allegados lo describen como un jugador entusiasta de tenis y fútbol, más perseverante que talentoso, rasgo que sus compañeros de militancia también le atribuyen en la política.

La irrupción de Roca en la escena nacional refleja el crecimiento vertiginoso de La Libertad Avanza en Córdoba, un espacio que en apenas dos años logró consolidarse alrededor del liderazgo de Bornoroni. Si los resultados se confirman, su llegada al Congreso marcará un nuevo paso en la expansión libertaria y pondrá a prueba la capacidad del flamante dirigente para combinar lealtad política con una voz propia dentro del heterogéneo bloque liberal.