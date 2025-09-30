¿Quién es Laura Soldano?

Laura Soldano, de 44 años, es la candidata de Córdoba de La Libertad Avanza y se ha convertido en un perfil particular dentro del espacio político, que refleja un fenómeno más amplio de candidatos outsiders elegidos por el partido. Casada con un empresario destacado del sector agropecuario de Córdoba, dueño de Tingonbu, una empresa que administra más de 30.000 hectáreas de campo y cultiva bioetanol, trigo y maíz, Soldano no fue seleccionada por su vínculo matrimonial sino por su perfil personal y esotérico, que recuerda al de otros referentes del partido.

Su candidatura se vio impulsada, según ella misma declaró en videos públicos, por una revelación en la que identificaba a Javier Milei como “el enviado”, un influencer que, en palabras de Soldano, “no viene de la política, viene de ser influencer” y cuya figura representa algo más grande para La Libertad Avanza. Esta exposición generó tensión dentro del partido, y sus declaraciones sobre prácticas esotéricas, como “constelar autos” para repararlos, se convirtieron en un tema controvertido que afectó su proyección mediática.

Gabriel Bornoroni es el principal respaldo político de Soldano en Córdoba, y por ello integra la lista como segunda candidata a diputada nacional. Sin embargo, las disputas internas llevaron a que los voceros del partido limitaran su participación en medios y actos públicos, priorizando un perfil más técnico y alejado de las declaraciones esotéricas que habían circulado en redes.

Antes de su candidatura, Soldano fue referente del mundo del fitness y del crossfit, participando en competencias de Bikini Open y otros certámenes. Finalmente, su perfil fue reorientado hacia el ámbito empresarial: figura en el directorio de Río Tercero S.A., aunque no está claro si como presidenta o directora suplente, y participa de la social mutual siglianesa en Córdoba.

El foco de controversia sigue siendo su vinculación con prácticas esotéricas, que, según analistas internos del partido, la ubican “fuera de la campana de Gauss” de los perfiles tradicionales del partido, pero que al mismo tiempo la distinguen como una figura particular dentro de La Libertad Avanza.