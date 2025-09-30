Natalio Mema: "En Mendoza no se va repetir lo que pasó en Tierra del Fuego con Milei"

“Ayer tuvimos la visita de Patricia Bullrich y de Luis Petri, que es candidato a diputado nacional también por la provincia de Mendoza. Por lo tanto, estamos coordinando, el gobernador con el presidente, la visita. No creemos que tenga ningún tinte parecido a lo que ha ocurrido ayer en Tierra del Fuego”, afirmó Natalio Mema en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). El ministro destacó que “acá en general estamos muy por afuera de ese tipo de situaciones, así que no debería suceder eso”.

Natalio Mema actualmente se desempeña como ministro de gobierno, infraestructura y desarrollo territorial de la provincia de Mendoza. Es miembro de la Unión Cívica Radical y ha ocupado varios cargos públicos en la provincia a lo largo de su carrera.

¿Cómo se prepara Mendoza para la visita de Milei? ¿Tienen previsto algún tipo de operativo de seguridad especial? Y, ¿cuál es la expectativa en general por la llegada del presidente?

Nosotros ayer tuvimos la visita de de Patricia Bullrich y de Luis Petri, que es candidato a diputado nacional también por la provincia de Mendoza en este alianza que hemos hecho nosotros como cambio Mendoza y La Libertad Avanza. Por lo tanto, estamos coordinando el gobernador con el presidente la visita. No creemos que tenga ningún tinte parecido a lo que ha ocurrido ayer en Tierra del Fuego. La verdad es que acá en general estamos muy por afuera de ese tipo de de situaciones, así que no debería no debería suceder eso ni tampoco algunas cuestiones que vimos que ha ocurrido también durante la campaña de la provincia de Buenos Aires en algunos sitios específicos. Así que obviamente se trabajará y coordinará con la seguridad presidencial, pero en principio no deberíamos tener ningún episodio similar nosotros.

Recuerdo siempre que, cuando se hacía análisis de mercado, la provincia de Mendoza se comportaba como la ciudad de Buenos Aires. Es decir, había hábitos de consumo muy parecidos, había explicaciones de nivel de desarrollo económico, nivel de desarrollo cultural, hasta de latitud. Y, casualmente, Patricia Bullrich y Luis Petri, candidata a presidenta y candidato a vicepresidente, son los candidatos que encabezan la lista para diputados y para senadores, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Mendoza. ¿Qué queda de ese espíritu, de esa alianza entre el PRO y el radicalismo que se expresa tan especialmente ahora en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza?

Muy bien lo decís. Nosotros, como Cambia Mendoza en la provincia de Mendoza, fuimos en alianza en Juntos por el Cambio en el 2023 y perdimos las elecciones. Salimos terceros, pero la realidad es que quedamos afuera y desde ahí se empezó a recorrer otro camino. En el caso de Patricia y de Luis, ambos integran el gabinete del presidente Milei, pero más allá de eso, nosotros, como provincia necesitamos sí o sí un cambio de rumbo económico respecto a lo que venía sucediendo en el país. Y es ahí en donde están los acuerdos. Sobre todo en la necesidad de estabilizar la economía, de tener una economía previsible y de dar, si se quiere, de alguna manera, un sostenimiento político y de mediano y largo plazo a las reformas que hacen falta hacer y que todavía no se han hecho, más allá de los avances importantes que hay en la pelea contra la inflación.

Mendoza, en particular, no tiene ninguna industria protegida. No tenemos industria automotriz, no tenemos industria textil, no tenemos industria, por ejemplo, de electrónica, ni nada que se le parezca, en donde las políticas económicas, de alguna manera, protegen ese tipo de industria. Mendoza está ajena a toda esa situación, y sí tiene una economía muy diversa, y que tiene mucha competencia en el mundo. Por ejemplo, con cada vino que exportamos, en las góndolas de afuera competimos contra la economía de Chile, Australia, Nueva Zelanda, Italia, España, Estados Unidos. Y competimos, desde nuestra economía, con nuestra realidad, afuera, en igualdad de condiciones. En la góndola tenemos que ir a discutir y a competir con ese precio. Esa es una industria ícono, más allá del resto de la matriz económica que tiene la provincia, que ahora estamos trabajando para poder expandirla también, en esa matriz.

Pero, en definitiva, nosotros necesitamos un rumbo económico claro, previsible. Somos muy conscientes, de que hasta acá lo que se ha logrado es cortar con la inercia inflacionaria. Vimos los números de la pobreza, sabemos que esos son números que detienen una inercia, pero que, en general, a la gran mayoría de los mendocinos y de los argentinos, sin dudas, todavía no les ha cambiado su metro cuadrado. De hecho, seguimos en una crisis económica compleja, y entendemos que lo que se viene de ahora en adelante es tratar de dar ese paso para consolidar el crecimiento, pero con variables que se mantengan en el tiempo y que no sean producto de un plan electoral, un plan para salir del apuro.

Finalmente, ordenándonos, haciendo las cosas algo parecido a como las hacen nuestros vecinos en materia económica, conseguimos mantener un rumbo y, sobre todo, tener certidumbre. Y a eso apuntamos, y es por eso que nosotros, después de perder las elecciones a nivel nacional, hemos mantenido esta relación, el gobernador Cornejo, específicamente, tanto con el presidente como con el resto de los gobernadores. Él ha sido designado como representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo y, obviamente, con críticas, con pedidos, desde el lugar de gobernador de nuestra provincia. Pero, en general, anteponiendo las diferencias, buscando de alguna manera estabilidad económica, que es lo que necesita nuestra economía provincial.

