Ignacio Torres: “Hay un movimiento ciudadano harto de discutir Milei o Cristina”

Puerto Madryn fue el escenario elegido para un nuevo movimiento de Provincias Unidas, el frente que intenta consolidarse como una alternativa política distinta al kirchnerismo y a La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre. El anfitrión fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien recibió a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes). También se sumó el exgobernador cordobés, Juan Schiaretti.

La foto conjunta buscó transmitir volumen político, pero el eje estuvo puesto en la producción y el desarrollo federal. Antes de la reunión con dirigentes locales, los mandatarios recorrieron la planta de Aluar junto a su dueño, Javier Madanes, para reforzar un mensaje: la necesidad de defender la industria nacional frente a las turbulencias externas y las falencias internas.

En la conferencia de prensa posterior, Torres buscó marcar distancia del clima político nacional. “Hay temas que deben estar arriba de la mesa y dejar de discutir pavadas en Twitter”, lanzó. Y advirtió sobre el riesgo de profundizar el odio y la violencia política, a propósito de los incidentes registrados en Tierra del Fuego durante la visita presidencial.

El gobernador chubutense insistió en la idea de construir un país “normal”, lejos del "péndulo entre populismo de izquierda y populismo de derecha”. Para Provincias Unidas, ese es el núcleo de su discurso: salir de la grieta y ofrecer certidumbre a sectores del electorado que no se sienten representados por las dos fuerzas predominantes.

Sobre la posibilidad de que los gobernadores participen de una convocatoria por parte de Casa Rosada, Torres dijo: “No nos vamos a sentar en una mesa que sea una foto o un bálsamo electoral. Nos vamos a sentar en una mesa que plantee una agenda de desarrollo seria”, subrayó Torres.

El chubutense, alineado con el discurso de sus compañeros, repitió que se debe construir en la Argentina una alternativa que pueda defender logros como el equilibrio fiscal, pero sin dejar de atender las demandas. En Provincias Unidas creen que luego de octubre se unirán al espacio otros dirigentes y que lograrán construir un interbloque en el Congreso.

Producción, energía y recursos: la agenda común

La situación de Aluar fue utilizada como caso testigo de lo que significaron las barreras arancelarias en Estados Unidos a la industria. Según el balance presentado ante la Bolsa de Comercio porteña, en la primera parte de 2025 la firma reportó una ganancia neta de $13.115 millones, un 92,2% por debajo del mismo período en el año anterior.

“Defender Aluar no es defender a una empresa, es defender el trabajo”, señaló Torres, acompañado por Madanes. El empresario, en diálogo con la prensa local, negó tener intenciones de abandonar el mercado mercado norteamericano y admitió que la situación “es compleja”.

El mandatario chubutense cuestionó la falta de infraestructura y obra pública, un asunto neurálgico en el reclamo de Provincias Unidas. Además reclamó sobre la distribución de los recursos y puso como ejemplo su provincia: “De cada 100 que genera Chubut, vuelven solo 40. Somos un país que se dice federal, pero es profundamente centralista”.

