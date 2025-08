Luego de que cinco gobernadores lanzaran una alianza electoral de cara a las elecciones de octubre, Ignacio Torres se refirió a la posibilidad de que haya una opción presidencial desde ese espacio para 2027 y habló sobre la posiblidad de que el frente federal tenga un bloque de al menos 20 senadores el 10 de diciembre luego de las legislativas.

“El 2027 va a tener representación, seguramente, y es necesario que la tenga. No podemos caer en el rejunte del medio de siempre, donde dirigentes vanidosos se juntan solo para porotear escaños”, disparó el mandatario de Chubut. Este jueves por la noche, durante una entrevista con Alejandro Fantino, el presidente Javier Milei también se refirió a las futuras elecciones más allá de que restan aún dos años.

Torres, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) anunciaron durante la semana la formación de un frente común, un espacio federal por fuera de los representados por La Libertad Avanza y el peronismo.

Torres sostuvo que es un armado que ya existe pero que hoy en día no tiene candidato en provincia de Buenos Aires, el territorio con mayores electores del país, aunque destacó que cuenta con estructuras propias en sus distritos.

Si bien rechazó ser parte de una “tercera vía”, argumentó que su propuesta busca representar “a esa cuña de la Argentina que produce y genera”, poniendo como ejemplo a la Patagonia Sur, que de acuerdo a sus datos genera la mitad de los dólares que ingresan al país. “Demográficamente somos pocos, pero a nivel de producto bruto geográfico somos importantísimos, al igual que provincias como Córdoba, Santa Fe y Jujuy”, puntualizó en diálogo con radio Mitre.

Al referirse a la posibilidad de sumar figuras del PRO y de otros espacios como Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, Graciela Ocaña, Emilio Monzó o Miguel Ángel Pichetto, Torres aclaró que “las discusiones de Capital Federal son de allá”, aunque no descartó eventuales acuerdos políticos.

Maximiliano Pullaro, mandatario santafesino, también habló de la alianza federal y sin mencionarlo, cuestionó al presidente Milei por los recortes en la infraestructura pública: “Para nosotros no existe un país que pueda pensarse que va a tener desarrollo si no tiene obra pública, si no tiene rutas en el estado que tiene que tenerlas, si no tiene desarrollo energético, gas, electricidad, que nos permita a nosotros bajar los costos de la industria y generar trabajo y una logística vial que te permita ser más competitivo en el mundo”.

No es la primera vez que desde su administración apuntan a los libertarios por el estado de la obra pública: este mes, colocaron carteles en distintas rutas para expresar que el Estado había dejado que se deterioren.

Al igual que Torres, Pullaro también expresó la posibilidad de formar un bloque de peso en el Congreso nacional. "Vamos a trabajar para tener un bloque legislativo, que ese bloque legislativo pretenda defender el equilibrio fiscal, pero también defender a las provincias. Los recursos que son de las provincias y a veces no vienen a las provincias, y desde ese lugar apostar a fortalecer a lo que genera trabajo”, manifestó este viernes al ser consultado en el móvil de Aire, en Rosario.

Martín Llaryora, en tanto, realizó un reclamo similar al de Pullaro por el estado de las rutas. Durante un acto que se llevó a cabo esta semana en la casa de gobierno local, le reclamó a la administración nacional la cesión de los permisos para concluir la autopista de la ruta 19 de la provincia. "Necesitamos que la Nación termine un trámite administrativo. Estamos dispuestos a poner los recursos para finalizar una ruta nacional abandonada", arremetió.

El gobernador de Santa Cruz, Vidal, también dejó en claro que buscan diferenciarse del áspero discurso del presidente libertario. “Es un frente electoral distinto, que apuesta a la política, pero con diálogo y respeto, y por sobre todas las cosas, a fortalecer un esquema de producción y trabajo a nivel nacional”, indicó en un acto celebrado en Río Gallegos.

El último miércoles, gobernadores de distintos espacios anunciaron un frente electoral que participará en los comicios del 26 de octubre. Entre sus argumentos, esgrimieron querer representar un “grito federal” para escapar de la “Argentina pendular”.

Los mandatarios, que pertenecen a distintos espacios, se reunieron en la Casa de Chubut para reclamar la sanción de los proyectos de coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de biocombustibles, que fueron aprobados por el Senado el 11 de julio último, en lo que fue una señal de autonomía respecto del perfil dialoguista que venían manteniendo con el gobierno de Javier Milei.

La presencia del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, uno de los estandartes del armado bonaerense de centro Somos Buenos Aires, dotó al encuentro de proyección política en la antesala de las elecciones legislativas.

