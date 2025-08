La jugada de Jorge Macri y las condiciones de Karina Milei para ir con el PRO en la ciudad de Buenos Aires

Mauricio Macri encabezó el jueves una reunión con los presidentes del PRO de cada provincia con la intención de analizar los cierres de alianzas que se dan por distrito, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Por la mañana y por videoconferencia, el Consejo Nacional supervisó la ingeniería electoral en las distintas provincias y ultimó detalles a poco menos de una semana para el vencimiento del plazo judicial del 7 de agosto para la inscripción de alianzas.

En esa reunión se dio casi como un hecho la alianza del PRO con La Libertad Avanza en Tucumán y, por otro lado, se designó a Martín Yeza como interventor del PRO en la provincia de Córdoba.



Con la Ciudad de Buenos Aires como principal terreno de conflicto con La Libertad Avanza, Macri deberá resolver junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, las estrategias que utilizarán para cerrar el acuerdo electoral con los libertarios que no pudo concretarse en los comicios del 18 de mayo que llevaron al PRO a la derrota en su bastión fundacional. "Por el momento no hay nada", dicen desde el PRO, pero aseguran que ven coherente un acuerdo en la Ciudad como se hizo en la provincia de Buenos Aires. "Pero que todo está supeditado a lo que defina Karina Milei, que es quien define todo en el Gobierno Nacional".



Por la tarde hubo otra reunión del PRO-CABA que fue presencial en la sede del partido en Balcarce al 400 en el barrio de San Telmo, donde ahí se nombraron a los apoderados para definir las alianzas. Allí se designó a Jorge Macri como titular y de Ezequiel Sabor como suplente para la firma de las alianzas”. Desde el PRO porteño aclararon, sin embargo, que Jorge Macri no está en la negociación. "Es un tema que lidera el PRO Nacional que encabeza Mauricio Macri, no obstante, como ya lo manifestó públicamente, Jorge no descarta un acuerdo, pero hay que ver cuál es la propuesta de la LLA".

En Casa Rosada no descartan la posibilidad de cerrar con el partido amarillo en territorio porteño. En la negociación que lleva adelante la diputada Pilar Ramírez, por orden de la Casa Rosada, con gente autorizada por Mauricio Macri, afirman que hay un canal de conversación abierto. La Libertad Avanza puso como condición que los dos candidatos a senadores y la cabeza de diputados para las elecciones legislativas de octubre deben ser violetas. Y aclararon que con Jorge Macri "no ven ninguna posibilidad de diálogo"