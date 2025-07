Karina Milei habilitó negociaciones con el PRO y en Casa Rosada hay optimismo sobre un acuerdo

Las negociaciones por el cierre de alianzas para el próximo 7 de agosto se aceleraron en la Ciudad entre La Libertad Avanza y el PRO, pese a los cortocircuitos, las fricciones y el fuego cruzado que hubo en la pasada elección porteña que culminó con el triunfo de Manuel Adorni y el tercer lugar para Silvia Lospenatto y que hundió al partido fundado por Mauricio Macri en una crisis.



“El Jefe”, Karina Milei habilitó las conversaciones con los emisarios del PRO luego de un gesto de distención que enviaron desde el partido amarillo con el objetivo de habilitar las conversaciones. El sábado pasado en La Rural, Karina Milei y Jorge Macri estrecharon sus manos en la celebración anual de la Sociedad Rural.

Quienes llevan adelante las conversaciones son Pilar Ramírez, la titular del partido libertario a nivel porteño y Ezequiel Sabor, quien ganó terreno en la gestión política porteña luego de la dura derrota que sufrió el PRO en la Ciudad en mayo.

De esa manera, la Casa Rosada y Karina habilitaron la posibilidad de confluir en una alianza electoral en el territorio de la Ciudad, escenario que parecía más que impensado hace algunas semanas.



En el oficialismo nacional se muestran optimistas respecto del acuerdo y creen que no debería complicarse el vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se postuló para ser candidata en octubre.



La Ciudad es uno de los ocho territorios en los que se renovará representación ante el Senado. Bullrich, es históricamente una dirigente porteña y en la Casa Rosada han destacado permanentemente que es una muy buena candidata para la Ciudad.

En el Gobierno Nacional creen que de concretarse el acuerdo, debería darse en un idéntico esquema al sucedido en la provincia de Buenos Aires, donde la boleta será “100% violeta” sin vestigios del color amarillo en la boleta. Al mismo tiempo y pese a la foto del sábado pasado, en la Casa Rosada entienden que la campaña no podría hacerse junto a Jorge Macri por lo que no hay definiciones sobre el formato de la campaña.



Por ahora, se limitan a trabajar en el posible armado de listas tanto de diputados nacionales como de senadores; en esta última en principio, el PRO no tendría posibilidades de colar nombres.