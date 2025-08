Javier Milei le dará una entrevista exclusiva a Alejandro Fantino

El presidente Javier Milei visita este jueves 31 de julio, a las 21 horas, el canal de streaming “Neura” para darle una entrevista exclusiva al conductor Alejandro Fantino, quien, los últimos días, se mostró muy duro con el armado electoral libertario para la provincia de Buenos Aires y su máximo referente, Sebastián Pareja.

“No tengo más ganas, me quiero ir a mi casa, me hinché las bolas. Tipos como este me desilusionan. Fue peronista, macrista y ahora es libertario. Ojalá lo limpien a este tipo. Karina, si estás a tiempo, limpialo a este tipo. Quien cuestiona a los candidatos del Presidente, cuestiona al Presidente. ¿Qué te pasa, Pajerta?”, había expresado el periodista.

Y luego remarcó: “Es el momento para cuidarlo a Javier, hay que marcarle a mucho pelotudo y mucha pelotuda que se cree Napoleón, pero es Rambito y Rambón. Hay que marcárselos, es el momento ahora de decirle: ‘Che, mirá’, porque Javier es un pibe absolutamente desconectado de la mugre del día a día político, que hay un montón de gente alrededor que lo único que quiere es permanecer y estar. Está con la cabeza en la economía, en cuidar la nave para que no le tiroteen lo que le van a tirotear”.

Es importante recordar que, tras el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires, quedaron enfrentados dos sectores: el que encabezan los Menem y Sebastián Pareja frente al de Santiago Caputo, que lidera “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación juvenil que responde al asesor presidencial y tiene a Agustín Romo, legislador provincial, y a Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, como sus grandes referentes.

La cuenta “Traductor te ama” cuestionó al titular del espacio violeta de la Provincia, y recordó que escogió para conformar la lista libertaria a Pablo Morillo, quien llamó a Axel Kicillof “uno de los cuadros políticos más importantes de la Argentina”.

Fantino también habló de este tema, defendiendo a los integrantes de “Las fuerzas del cielo” y cuestionando a Milei por contratar a una figura ligada, en su momento, al gobernador de Buenos Aires: “Entonces te aparece este Pajera, ¿cómo se llama? Pareja, Pajera, Pajerto, ¿cómo es el nombre? Hace esta declaración pegándole a un mundo digital que lo bancó a Javier desde el inicio. ‘El que cuestiona los candidatos del presidente está cuestionando al presidente´. Pero, ¿quién sos? ¿Cómo no voy a cuestionar al choto este pelado vendehumo que le chupaba, le practicaba fellatios públicos a Kicillof, que lo elegiste vos?”.