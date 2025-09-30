Horacio Verbitsky: "El Gobierno va a ser castigado electoralmente"

Horacio Verbitsky, periodista y director de El Cohete a la Luna, sostuvo que el Gobierno será “castigado” en las elecciones de octubre, debido a la falta de confianza y a la indignación de sectores como el campo. Además, el analista se refirió a las vinculaciones del candidato oficialista José Luis Espert con Fred Machado, presunto narcotraficante: “El narcotráfico es imposible sin participación política, policial y administrativa”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Horacio Verbitsky es periodista y director de El Cohete a la Luna. Integró la Junta Directiva de la división latinoamericana de la ONG Human Rights Watch y presidió el CELS durante dos décadas. Escribió durante 30 años en Página 12 y participó en muchas redacciones. Además, fue jefe de redacción del diario La Opinión y secretario de redacción del Diario Noticias.

Javier Milei negó los vínculos narco de José Luis Espert: "Chimentos de peluquería"

Pedí especialmente hablar con vos porque encuentro algunas reminiscencias, respecto a los años 90, cuando existían casos como el de Yoma Gate o el de Alfredo Yabrán, vinculados a una zona liberada en aquello que tiene que ver con la capacidad de quienes controlan, con lo que sucede hoy con los vínculos del narcotráfico con un candidato en la provincia de Buenos Aires. Un fiscal en Estados Unidos demostró un giro de 200.000 dólares a José Luis Espert de un narcotraficante, que comparte el mismo abogado con el presidente de la República. Lo que sucedió con los aviones de Leonardo Scaturicce, que pasaron sin controles. Hay una sensación de un Estado que puede ser penetrado por otra forma de corrupción.

Hay muchos puntos de contacto, aunque cambien los nombres y otros se repitan, porque Cuneo Libarona. Y una cosa que me parece notable y que no ha sido suficientemente destacada es la falta absoluta de control en Estados Unidos, que es la que permite todo esto. Porque si Estados Unidos controlara como debe controlar, todo esto sería absolutamente imposible. Estoy viendo documentos del Ministerio de Transporte de Estados Unidos que te dejan pasmado. Hay ciudades donde están registrados algunos de los aviones que intervienen en esta historia, como la ciudad de Onalaska, en Texas, donde hay 3000 habitantes y 1000 aviones, y no hay aeropuerto. La entidad de aviación que debe controlar esto no dice nada al respecto. Estoy estudiando este tema y me parece que es un dato muy muy importante.

Y después, está lo de siempre, lo que es la Justicia argentina. Supongo que has escuchado el descargo de José Luis Espert con su compinche Franco Mercuriali en TN, donde dice que esto es una opereta de las elecciones, y que se lo hicieron y a Francisco De Narváez en 2019. Lo de De Narváez quedó establecido como opereta y un invento, pero yo tengo la prueba de que no fue ningún invento, era real. Ha habido dos pedidos de informe de dos de los bancos más importantes de Estados Unidos sobre operaciones sospechosas de Narváez y de quien era su socio, (Gustavo Andrés) Deutsch, el que era directivo de la línea aérea que se le cayó el avión. El Citibank de Nueva York y el JP Morgan Chase hicieron un informe de operaciones sospechosas al FinCEN, que es la policía específica que se encarga del lavado de dinero en Estados Unidos.

Publiqué toda esta historia largamente, y finalmente se anuló la causa judicial contra Narváez, cosa que él y todos, como Espert, tratan de minimizar el tema y dicen que fue sobreseído. No, no es cierto, no fue sobreseído. Lo que pasa es que el juez González Charvay decidió anular la situación indagatoria de Narváez porque dentro de la documentación de la causa había un mail del periodista Carlos Pagni, donde anunciaba el posible relevo del juez anterior de la causa, que se llamaba Faggionato Márquez, y dice que no hay constancia de cómo ingresó a la causa ese mail de Carlos Pagni y, en consecuencia, anula todo, pero no llega a ninguno de los hechos que se atribuían a Narváez. En este momento no tiene interés contar de nuevo la historia de Narváez. Te podría contar en detalle, porque está hasta las manos como ahora Espert.

Pero incomparable, porque el caso de Espert es narcotráfico. No es lavado de dinero de alguien que evadió o eludió. Acá estamos hablando de narcotráfico.

En el caso de Narváez, el tema era su relación con Roberto Segovia, el rey de la efedrina. Es que las cosas pasan así, pasan tan rápido, hay tantas barbaridades que finalmente uno se olvida, porque la de hoy tapó la de ayer. Además, la Justicia no avanza, no cierra el tema o lo deja abierto o lo archiva. En el caso de José Luis Espert y el Fred Machado, que es el dueño del avión en el que hizo la campaña Espert, hace 4 años que Estados Unidos pidió la extradición de Fred Machado, que está detenido en prisión domiciliaria en un country muy lindo en la Patagonia. La Corte Suprema de Justicia tiene la causa hace 4 años. La tuvo (Horacio) Rosatti, la tuvo (Carlos) Rosenkrantz, la tuvo (Ricardo) Lorenzetti. No resuelven.

La Justicia estadounidense confirmó que José Luis Espert recibió un pago de 200 mil dólares de Fred Machado en 2019 para financiar su campaña.

En este caso, es la justicia norteamericana la que avanza. Es el fiscal el que acusa y que muestra en la fiscalía en Estados Unidos un giro de 200.000 dólares de Fred Machado a Espert. Es decir, eso no había sucedido en los casos anteriores. La justicia norteamericana es la que aporta las pruebas.

En el caso de Yoma también. Fue la embajada de Estados Unidos.

Me refiero al caso de De Narváez. Por eso, a mí me recuerda más a los 90, al Swiftgate.

Pero en el caso de De Narváez fue el FinCEN, que es la red policial del Tesoro de Estados Unidos cuya misión es reforzar la seguridad nacional.

Eso no es la Justicia. Quiero decir, informes de operaciones sospechosas a las empresas tienen uno por semana. No quiere decir que sea de operación sospechosa. Simplemente lo que plantea es que hay que investigar. No implica que haya detrás de eso nada judicial.

Yo no quiero contradecirte, porque en general coincidimos. Pero en aquel caso el FinCEN le transmitió la sospecha al organismo argentino, a la UIF (Unidad de Información Financiera). En el informe 6 del año 2008, el FinCEN se dirigió a la UIF argentina y le dijo que estaba investigando las operaciones sospechosas de De Narváez. Reciben miles de denuncias, seguro. Yo tampoco quiero decir que es idéntico, que son casos mellizos, pero me parece que hay recurrencias.

Marcabas recién que en una ciudad con 1.000 habitantes hay 3.000 aviones. Todo lo que lo lleva al pedido de prisión a Fred Machado tiene que ver casualmente con el uso de los aviones conectados con la droga. ¿Te genera alguna sospecha todo lo que tiene que ver con Scaturicce, esas valijas que pasaron sin control y todo el crecimiento de la influencia de ese hombre dentro del actual gobierno argentino, sus relaciones con la CPAC y su compra de Fly Bondi?

Evidentemente hay puntos de contacto. Otra cosa que no se ha mencionado en este tema y que es muy importante es la relación con el expresidente Mauricio Macri, que también está vinculado al tema porque dentro de esta red aparece uno de los directivos de la empresa aérea de Macri, de esa que simularon la venta. Machado, sí está relacionado con Macri a través del directivo de una de las empresas de Socma que se llama Sergio Daniel Mastropietro, y no tiene nada que ver Le Luthiers con esto.

Sergio Daniel Mastropietro está vinculado con Macri como director de las empresas del Grupo Macri. Además, tuvo que ver con el tema de la venta de la empresa aérea que supuestamente compró Colombia, Avianca. Son todas vinculaciones que muestran que el tema del narcotráfico es imposible sin participación política, policial, administrativa. Es un negocio demasiado grande para ser posible de otra manera. Las grandes entidades, tanto económicas como políticas como de cumplimiento de la ley, no dejan pasar esos maravillosos negocios para que los hagan algunos tipos ilegales. Se apoderan de ellos. Eso en todo el mundo está así.

Javier Milei se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca tras meses de negociaciones

Y con tu experiencia, ¿qué crees que va a terminar pasando con Espert y cuánto crees que lo pueda llegar a afectar en la campaña? ¿Y qué crees que va a pasar el 26 de octubre, si va a pasar algo diferente que el 7 de septiembre?

El Gobierno del cual forma parte Espert viene cayendo en picada desde hace bastante tiempo. Los índices de confianza en el Gobierno se desploman, la esperanza en una mejoría de la situación económica se hunde y aparecen casos como el de Karina y el 3% y lo de Diego Spagnuolo, el caso de Libra. La salvación del gobierno de Milei es el diploma de amigo que le entregó Donald Trump. Trump le entregó un diploma de amigo y él lo mostró muy contento, con la promesa de que si le va bien en las elecciones van a ver si ayudan en algo. El famoso riesgo país sigue por encima de 1.100, de modo que no hay la menor credibilidad en esto. Es decir, los mercados lo votan en contra. Esa es la gran novedad. Y las víctimas de la política de él también le votan en contra. Las cosas que el Gobierno está haciendo están indignando a sectores que deberían ser, o que eran, la base de sustentación de Milei.

El tema de la suspensión de la obra pública, más los negocios con las retenciones de la soja, han creado un estado de indignación dentro del sector agropecuario, que ya le votó en contra en septiembre. Una parte muy importante del sector le votó en contra y yo creo que le va a votar en contra de nuevo ahora. No sé cómo va a influir el hecho de que en esta no votan a los extranjeros, que sí votan en las elecciones locales y que son en la provincia de Buenos Aires cerca de 1 millón, y hacen una diferencia. No sé qué van a hacer los intendentes que ya se aseguraron techo y lecho en la elección del 27 de septiembre. Esas son incógnitas. Me parece altamente probable que el Gobierno sufra una derrota en la elección. No soy capaz de medir en qué proporción, pero que va a sufrir una derrota y que esto va a agravar todas las situaciones. El Gobierno va a ser castigado electoralmente.

Scott Bessent dijo con toda claridad que van a ver cómo se dan las elecciones y que después van a hablar de qué ayuda van a dar. Si las elecciones salen mal para el gobierno, no sé si va a haber alguna ayuda real de Estados Unidos para el gobierno de Milei. Y además, en la Argentina la relación carnal con Estados Unidos no es un cartel de campaña muy atractivo. Es el país donde menos simpatía suscita una relación tan íntima con Estados Unidos, que además está implicando abandono de posiciones históricas tradicionales de defensa de la soberanía.

El tema de las Islas Malvinas, el discurso de Milei donde dijo: “No queremos que sea por una imposición, queremos que sea por propia voluntad, que ellos quieran que nos vaya tan bien que ellos quieran ser argentinos”. Un disparate tras otro, como la posibilidad de una base norteamericana cerca del estrecho de Magallanes. Son cosas que yo creo van a ser castigadas por el voto. Yo cité en mi nota del domingo tu entrevista con Durán Barba, que me pareció muy muy interesante, en la que dice eso.

TV/MU