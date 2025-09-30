El economista, Roberto Cachanosky, conversó con Canal E y analizó la coyuntura cambiaria tras los anuncios de apoyo del Tesoro estadounidense y la liquidación extraordinaria del agro. Fue crítico con la estrategia oficial y advirtió que la falta de un plan claro mezcla incertidumbre política y económica.

Roberto Cachanosky cuestionó los anuncios de Scott Bessent: “Me parece que los anuncios de Scott Bessent son bastante difusos. Bueno, en una parte dice que cuando terminen las elecciones es como que tenés que ganar las elecciones y después venimos. Duró un suspiro, pero a ver, si vos no tenés en claro primero la política cambiaria, la política monetaria, etcétera, y el mercado en algún momento te dice, mirá, mucho anuncio, mucha foto, mucho todo, pero ¿está la plata? ¿Viene o no viene?”.

El dinero de los préstamos que todavía no llegó

También se refirió a los préstamos prometidos: “Avisaron que el Banco Mundial y el BID iban a adelantar unos préstamos, tampoco sé si esa plata entró o no, creo que todavía no entró”.

Cachanosky subrayó que la incertidumbre está atada al resultado electoral: “Los inversores están viendo que también hay otro elemento, que es el elemento político. ¿Cuánto poder político? ¿Qué le pasa a Milei en las elecciones? Si él no logra un resultado electoral más o menos categórico, aunque empate en las elecciones, las perspectivas de poder hacer cambios estructurales se tornan cada vez más difíciles”.

El Gobierno y las dudas sobre el rumbo económico

Luego, manifestó que, “el Gobierno en sí no tiene un rumbo económico definido, no tiene una política económica, tiene discursos y ya la gente se cansó, nadie invierte, nadie toma decisiones a largo plazo”.

El economista comentó el rol de la política monetaria: “Ahora empezaron a comprar reservas. La pregunta es, ¿con quién lo están comprando? Todavía no vi los datos actualizados, pero no creo que vayan a acumular demasiadas reservas, porque si es con superávit fiscal y de acá a las elecciones van a conseguir muy poca plata”.

A su vez, comparó al actual gobierno con gestiones pasadas: “La actividad económica está estancada desde diciembre del año pasado y entró en recesión en mayo, junio y julio, entonces medio como que están como el mismo kirchnerismo en el discurso, la culpa es del otro todo el tiempo”.