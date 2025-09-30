El Gobierno prorrogará la jubilación anticipada por desempleo

El Gobierno nacional busca extender por un año el régimen de jubilación anticipada, una prestación previsional vigente desde 2021 que vence este martes 30 de septiembre.

El beneficio alcanza a personas desempleadas que tienen hasta cinco años menos que la edad jubilatoria y cuentan con al menos 30 años de aportes.

La prestación anticipada por desempleo fue creada por el decreto 674 en septiembre de 2021, con una vigencia inicial de dos años. En 2023, el Poder Ejecutivo la prorrogó por otros dos años mediante el decreto 558 hasta el 30 de septiembre de 2025

La decisión del Ministerio de Capital Humano garantizaría la continuidad del régimen hasta septiembre de 2026.

Aún no se detallaron las condiciones específicas que regirán en esta nueva etapa. En particular, no se informó desde qué fecha se deberá acreditar la situación de desempleo para acceder al beneficio. Hasta ahora, el régimen vigente permitía que lo soliciten quienes no tienen empleo desde el 30 de junio de 2023, siempre que cumplan con los requisitos de edad y aportes.

¿Cuáles son los requisitos?

Los beneficiarios deben ser mujeres de entre 55 y 59 años o varones de entre 60 y 64 años, sin empleo formal y con 30 años o más de aportes previsionales.

El monto de la jubilación anticipada equivale al 80% del haber jubilatorio que le correspondería a cada persona, según su historia laboral. Al alcanzar la edad jubilatoria legal, el beneficiario pasa a cobrar el 100% del haber.

Para calcular el haber inicial, se toma el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones con aportes, se estima el 1,5% de ese valor y se multiplica por los años aportados. A ese resultado se le suma la Prestación Básica Universal (PBU), que este mes asciende a $146.512.

El beneficio es incompatible con el empleo formal, el monotributo, el régimen de autónomos y la percepción de planes sociales, pensiones no contributivas, jubilaciones o retiros de cualquier jurisdicción.

Además, los aportes deben haber sido realizados de forma efectiva, aunque se admiten moratorias saldadas antes del 30 de junio de 2023. También se reconocen períodos de licencia por maternidad y cobro de seguro de desempleo.

Por último, para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar a www.anses.gob.ar con su clave de seguridad social, consultar su historia laboral en la sección “Trabajo” y solicitar un turno en una Unidad de Atención Integral (UDAI) desde el apartado “Mis turnos”.

