El Gobierno presentó el Presupuesto 2026 con superávit, foco social y más de $4,4 billones en gastos

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública para el ejercicio fiscal 2026. La iniciativa prevé un gasto total de $4.407.713.468.845 y un leve superávit financiero, además de nuevas metas en materia ambiental, de género y políticas para la infancia.

El texto, ingresado oficialmente ayer a la Cámara de Diputados, prevé recursos por $4.407.870.057.146, cifra superior al total de gastos, lo que permitirá cerrar el ejercicio con un resultado financiero positivo de $156.588.301.

La recaudación se compone de $4,22 billones en recursos corrientes, principalmente ingresos tributarios, transferencias y aportes nacionales, y $179.314 millones en recursos de capital. También se incluyen $113.346 millones en erogaciones figurativas con su correspondiente financiamiento.

Financiamiento, deuda y Letras del Tesoro

El proyecto detalla un esquema de fuentes financieras por $385.566 millones, dentro del cual se destacan:

Endeudamiento público: $77.917 millones

Emisión de Letras del Tesoro: $140.000 millones

Otras cuentas por pagar: $167.649 millones

Por el lado de las aplicaciones financieras, se proyectan $385.723 millones para amortización de deuda a corto y largo plazo. Además, se autoriza al Ejecutivo a emitir Letras de Tesorería con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2027 para cubrir eventuales desequilibrios temporales de caja.

Planta estatal y control del gasto

El Presupuesto 2026 fija una planta total de 74.626 cargos y 282.623 horas cátedra para la Administración Central y organismos descentralizados. El proyecto establece que serán nulos los nombramientos que se realicen sin vacantes disponibles o sin crédito presupuestario asignado.

Una de las principales novedades es la incorporación de partidas específicas con enfoque ambiental, por un total de $35.493 millones, mayormente destinadas al Ministerio de Infraestructura ($25.353 millones) y al Ministerio de Salud ($6.813 millones).

En materia de género, se proyectan $109.555 millones, mientras que las políticas vinculadas a niñez y adolescencia contarán con un presupuesto récord de $1,16 billones, reforzando el perfil social del plan de gobierno.

Otros puntos destacados