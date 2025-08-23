Psicoterapeutas se despegan de Laura Soldano: "Las constelaciones familiares no son mágicas"

La Presidenta de la Fundación de Construcciones Familiares y Sistémicas de Argentina, en diálogo con Perfil Córdoba, responde a las declaraciones de Laura Soldano, luego de que se viralizaran sus declaraciones sobre terapias alternativas.

Quién es Laura Soldano: de influencer fit y meditaciones cósmicas al Congreso con La Libertad Avanza por Córdoba

En los videos difundidos por redes sociales, la candidata a diputada nacional parece confundir las constelaciones familiares con prácticas esotéricas o místicas como la apertura de registros akáshicos o meditaciones en el Cerro Uritorco. Una de apariciones fue el relato de los "trabajos con mecánicos" para arreglar vehículos.

Verónica Molina, también médica y especialista en terapia de familia, asegura que las constelaciones familiares “no son mágicas, requieren una formación adecuada. No se usan como un método de adivinación, ni mucho menos para evitar tratamientos médicos o psicológicos. Es un recurso psicoterapéutico para ampliar la mirada desde una perspectiva sistémica y observar cómo ciertos patrones relacionales se repiten y cuáles son estas fuentes de repetición, a esto después hay que procesarlo, hay que hacer un trabajo interno, sostenerlo en el tiempo, pero no es magia y no es adivinación”.

No toda terapia es la misma

En uno de los recortes, la candidata a diputada comienza hablando de que un compañero de su capacitación en registros akáshicos quiere constelar el auto, pero termina diciendo que él quería “abrirle los registros al auto”, para terminar declarando que "al constelar los autos de su taller, los vehículos se reparaban”.

En clara alusión a eso, Molina advierte que: “ningún facilitador serio va a tomar ese motivo de consulta como un motivo válido, ni que el auto se rompió o que el celular no anda”. Y agrega: “es un trabajo que ha crecido muchísimo y hay gente que no está trabajando adecuadamente, pero debe ser hecho por personas con formación, que tienen también una ética”.

-Verónica, ¿Laura forma parte de alguna fundación o asociación o algo donde se practiquen las constelaciones familiares?

- Desconozco eso, hasta donde yo sé, no forma parte de la Fundación de Constelaciones Familiares ni como simpatizante, ni tampoco como facilitadora, que son las categorías que tenemos. Ni como docente. Desconozco qué conocimiento tiene ella, si tiene alguna otra formación pero hasta donde yo sé, de nuestra institución, no forma parte. Por supuesto la invitamos a acercarse a nuestro espacio para que pueda conocer de primera mano un trabajo serio, idóneo y con responsabilidad. Mi interés no es polemizar sino aclarar cuál es el alcance y cuál es la seriedad con que se trabaja en constelaciones familiares desde nuestra perspectiva.