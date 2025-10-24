Nicolás Salvatore: “Este gobierno creyó que todo se resolvía con ajuste fiscal y estuvo a un minuto de irse en helicóptero”

En conversación con Canal E, el economista Nicolás Salvatore sostuvo que el rumbo económico del país dependerá en gran medida del control que ejerzan el Tesoro estadounidense y el Fondo Monetario Internacional hasta 2027.

El Tesoro de EE.UU. y el FMI se harán cargo de la política económica

Durante la entrevista, Salvatore fue contundente al señalar el escenario actual: “Este tipo de cambio está muy atrasado, y el Tesoro de los Estados Unidos no va a seguir regalando 500 millones de dólares por día. El Fondo Monetario tampoco”, advirtió.

Para el economista, los próximos años estarán marcados por una fuerte dependencia externa: “Estos dos organismos se van a hacer cargo de la política económica de acá hasta el 2027”, aseguró.

Salvatore explicó que el actual esquema financiero deja al país sin margen de maniobra: “Si te compran los bonos para evitar el default y los dólares para frenar la corrida cambiaria, el dueño de la empresa sos vos, o al menos quien te va a decir qué hacer”, graficó, comparando la situación económica con una empresa rescatada por su acreedor.

Además, fue crítico con la gestión oficial: “Este gobierno creyó que todo se resolvía con ajuste fiscal. Estuvo a un minuto de irse en helicóptero con superávit fiscal”, ironizó, para luego advertir que sin una corrección cambiaria, la economía podría enfrentar una crisis similar a la de 2001.

“Hay que hacer una devaluación moderada del 50%”

El economista planteó una medida concreta para estabilizar la economía: “Para evitar la corrida cambiaria hay que hacer una devaluación moderada, del 50%”, sostuvo.

Comparó esta posible medida con la que implementó el expresidente Mauricio Macri: “¿Te acordás cuando levantó el cepo y devaluó de 10 a 15? Hubo 8 puntos adicionales de inflación, pero la sangre no llegó al río”, señaló.

Según Salvatore, el contexto actual de recesión podría amortiguar el impacto inflacionario: “Como hay una linda recesión en puerta, el traslado de la devaluación a precios no va a ser tan dramático”, afirmó.

También proyectó los beneficios de un tipo de cambio más competitivo: “Te permite acumular reservas, bajar el riesgo país y evitar el default pagando la vieja deuda con nueva deuda. Bingo. Eso es lo que hay que hacer”, resumió con tono enfático.

De acuerdo con su análisis, una vez concretada la devaluación, las tasas tenderían a caer: “Luego de una devaluación, la tasa de devaluación esperada tiende a cero. Las tasas de interés se van a derrumbar”, explicó.

El especialista concluyó cuestionando la falta de coherencia del kirchnerismo: “Dicen que el tipo de cambio bajo es de Cavallo, pero devaluación no quieren. Es la hipótesis de la gata flora”, ironizó, antes de cerrar con una advertencia: “La devaluación se impone para parar la corrida cambiaria, ante todo”.

