Reforma laboral: la CGT, en estado de alerta frente a las negociaciones por empresa

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno quiere debatir en sesiones extraordinarias a partir de diciembre alteró los ánimos de la cúpula de la CGT cuando estaba enfrascada en su elección del 5 de noviembre. Y obligó a los dirigentes gremiales a dejar discusiones para pensar tácticas y estrategias para frenar la iniciativa en tándem con los movimientos sociales.

El dato sobresaliente, que surge desde el seno de la central obrera según pudo corroborar PERFIL, es que este texto solo ayuda a moldear un sindicalismo opositor a Javier Milei y sin vías de diálogo. Imitando el escenario que se dio luego del Decreto 70/2023, que contenía una reforma laboral inconsulta con los popes gremiales, plagado de manifestaciones y un primer paro general a la gestión violeta.

Hasta la semana pasada, salvo excepciones, la calle Azopardo estuvo dedicada a la rosca pura. Todo en pos de terminar de confeccionar la lista definitiva que se someterá a votación el próximo 5 de noviembre para conducir la CGT por los próximos cuatro años. Pero las idas y vueltas quedaron en pausa en los últimos días, cuando el oficialismo confirmó que una de sus prioridades en la agenda legislativa pasa por sancionar una nueva reforma laboral. Lo hizo luego del éxito electoral que cosechó el pasado domingo 26 de octubre. Todas las alas de la mayor central obrera tienen objeciones a los lineamientos que trascendieron del texto. Como aquellos dialoguistas y con roles institucionales, como Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, integrante del Consejo de Mayo y quien se ocupa de articular internamente las distintas tribus de la CGT. El referente fue el primero que avisó en cada encuentro que no hay posibilidad de acordar modificaciones para el plano laboral de “desregulación total”, tal como pretende la administración libertaria

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, Martínez ante los suyos solo muestra molestia y llegó a decir que podría abandonar el órgano que nuclea a representantes de diferentes ámbitos (como del Congreso y el empresariado) por la falta de entendimiento.

El pensamiento del dirigente es compartido por sus pares referenciados en “los gordos”, aquellos que conducen grandes sindicatos de servicios. Y además por un conjunto de referentes jóvenes, que vienen ganando espacio dentro de la central y que pueden ser una opción para conducir la CGT desde el próximo miércoles. Cristian Jerónimo (sindicato del Vidrio), Maia Volcovinsky (Unión de Empleados Judiciales de la Nación) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) son algunos que también se encolumnan detrás del rechazo a la reforma.

Sobre todo, varios de ellos cuestionan en la intimidad un punto crucial que Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cuyo jefe es Federico Sturzenegger, se encargó de señalar: la modificación de los convenios colectivos de trabajo para habilitar las negociaciones entre patronal y sindicatos no por actividad, como ocurre en la actualidad, sino por empresa.

“Esto habilitaría a que una empresa chica, de treinta empleados, pague cualquier monto y el salario siga perdiendo poder adquisitivo”, dice una voz de la principal central obrera. El fin de la cuota solidaria, que forma parte del financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, gracias a una suma pactada con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo, es otro punto que genera discordia absoluta. Los referentes de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se unen a la fila de cuestionamientos. Principalmente, cuestionan que el proyecto no aclara cómo se va a acabar la informalidad laboral que atraviesa a un tercio de la clase trabajadora.