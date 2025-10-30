Según un especialista, “si el Gobierno compra divisas y trata el tema de la flexibilización laboral, vamos a tener una muy buena bolsa”

El titular de Morandi Valores, Gustavo Morandi, en contacto con Canal E, aseguró que el comportamiento reciente de los mercados responde más a la política que a los fundamentos económicos, aunque advirtió que la continuidad de las buenas señales dependerá de que el Gobierno “siga haciendo los deberes”.

“Los precios de las acciones a USD 1.100 era un precio interesante, atractivo y si el resultado de las elecciones hubiera sido adverso, quizás hubiera bajado de esos niveles y yo hubiera seguido comprando”, explicó Gustavo Morandi. Según desarrolló, “la bolsa es excesivamente alcista y excesivamente bajista cuando pasa”.

La continuidad de la "paz bursátil" dependerá del accionar del Gobierno

Asimismo, destacó que, “ya ha tenido un nivel de suba muy importante en estos tres, cuatro días”, pero aclaró que todo dependerá del accionar del Ejecutivo: “El fundamento es sólido en el momento de que el Gobierno siga haciendo los deberes. Vamos a ver qué pasa con la baja de tasas, con la liquidez del día de mañana, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta”.

Sobre las perspectivas del merval, Morandi sostuvo: “Es muy difícil, tiene que ver no con lo que yo piense, sino con las cosas que haga el Gobierno. Si el Gobierno empieza a comprar divisas, empieza a tratar el tema de la flexibilización laboral, vamos a tener una muy buena bolsa. En el caso de que esto no suceda, quizás volvamos a valores anteriores”.

Mejoras en los bonos argentinos

También analizó el desempeño de los bonos argentinos, que mostraron mejoras en su rendimiento. “Vamos a ver qué es lo que vale en estos momentos el AL30 en dólares, está 0.72 arriba, yo creo que está abajo del 10% ya la TIR de los bonos, tanto del AL30 como el AL35”, detalló.

En cuanto a la rentabilidad, el entrevistado remarcó: “Creo que es un 10% anual, pero cuidado, para la Argentina quizás parezca poco por la cantidad de negocios y la volatilidad que tenemos. Para la Argentina no es un negocio muy atractivo, sí para las instituciones, que en vez de tener dólares es un negocio muy importante”.

Pese a ello, advirtió sobre los riesgos: “Muy pocas veces estuvo en este nivel de riesgo la Argentina. Ojalá, no es muy difícil prever lo que va a suceder si el Gobierno sigue cumpliendo con los objetivos que dijo que va a cumplir”. A su vez, sostuvo que, “quizás esté abajo de 400 el índice local, porque los países normales están en un nivel de 200 puntos, pero eso falta un poco porque la Argentina inclusive tiene deudas importantes en dólares para el año que viene”.