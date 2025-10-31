Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón: los influencers de Javier Milei que esquivan las internas y sobreviven a fuerza de 50 mil likes por día

La campaña de La Libertad Avanza fue salvaje. El Gobierno no solo tuvo que lidiar con imprevistos como el coimagate de Diego Spagnuolo o el narcoescándalo de José Luis Espert, sino también con la guerra interna que se desató entre sus diversas facciones. Y, a pesar que el triunfo electoral calmó los ánimos, los heridos fueron demasiados. Sin embargo, hubo dos personas que consiguieron conservar protagonismo sin estar en el centro de ninguna pelea: Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. Los jóvenes influencers sobrevivieron a fuerza de 50 mil likes y ahora tienen una misión: explicar las reformas que se vienen.

La pareja acompaña a Javier Milei desde el inicio de su trayectoria política. Gutiérrez administra la cuenta de TikTok del presidente y es uno de los invitados frecuentes a la Quinta de Olivos. Rolón supo manejar las redes de Victoria Villarruel hasta que se produjo el quiebre entre el Ejecutivo y la vice. En la actualidad, es la coordinadora de La Libertad Avanza en San Lorenzo, Santa Fe, su ciudad de origen.

En campaña, los jóvenes recorrieron las provincias. Su trabajo fue acompañar e impulsar a los candidatos del oficialismo. La gran mayoría eran desconocidos y sin mayores habilidades digitales, la cancha donde Gutiérrez y Rolón juegan de local.

Mientras la tropa digital de Santiago Caputo y los armadores territoriales que responden a Karina Milei y los Menem se pasaban facturas en privado y en público, la dupla atravesó el año sin recibir un dardo de los propios. La edad no les permitió evaluar la posibilidad de ser candidatos y es probable que esa haya sido la razón por la cual no se metieron en el gran barro del armado de listas, la razón final de todas las disputas.

En Casa Rosada se ganaron un lugar y forman parte del núcleo que siempre acompaña al presidente. En general, detrás de las cámaras pero siempre están. Sería una simplificación decir que solo son community managers. En su entorno aseguran que cada uno maneja alrededor de 50 mil likes por día si se suman sus distintas cuentas y se jactan de tener un engagement superior al de cualquier ministro.

Con ese capital, Gutiérrez y Rolón encaran su próxima tarea: explicar de manera sencilla las reformas laboral, penal y tributaria que planea enviar el presidente al Congreso. A la pareja le interesa poco la conversación tuitera, a la que tanta atención le presta el periodismo y la política. Sus plataformas son Instagram y TikTok y su público no es el círculo rojo. Todo lo contrario.

Los explicadores digitales de Javier Milei

“Mileístas de Javier”, Gutiérrez y Rolón no se alinearon a ninguna de las agrupaciones oficialistas que nuclean a los sub 35. No están con Las Fuerzas del Cielo de Caputo ni con la agrupación de jóvenes que comanda Sharif Menem. De todas formas, tienen el infaltable respaldo de la hermana de presidente y la designación de Eugenia como coordinadora en San Lorenzo contó con el beneplácito de la diputada karinista Romina Diez.

Este rol satelital que tuvieron en campaña fue clave para su supervivencia en el espacio. Y, a partir de ahora, Gutiérrez y Rolón apuntan a ser los explicadores digitales del presidente. La búsqueda que encararon se advierte con claridad en sus perfiles: en modo selfie, publican de forma constante anuncios de gestión, analizan noticias y se detienen en temas que generan discusión sobre los proyectos de La Libertad Avanza.

La pareja suele pedirle ayuda a ChatGPT para interpretar y “bajar a tierra” con palabras fáciles los proyectos de Milei y cada uno tiene su propia modalidad de trabajo. Rolón suele estar muy atenta a los comentarios en sus propias publicaciones. Cuando advierte que alguien pide una explicación y, si esa duda tiene muchos likes, elige ese tema para su video siguiente. Gutiérrez, en cambio, suele mirar con mucha atención los portales de noticias. Analiza cuáles son los temas que más debate generan por día y a partir de ahí encara sus explicaciones.

Aunque están en X, esquivan las peleas de la plataforma. En este momento de sus carreras creen que tener enfrentamientos internos solo les aportaría desgaste y exposición. Están en el territorio, en los medios digitales y en los medios tradicionales y no tienen en sus planes pelearse con alguien que les pueda cerrar una puerta.

A futuro, Rolón imagina una candidatura y Gutiérrez fantasea trabajar en la carrera política de su novia. De todas maneras, todavía falta mucho tiempo para eso. Tienen 23 y 24 años y en el corto plazo un solo trabajo: defender las propuestas de Milei en su segunda etapa de Gobierno.



