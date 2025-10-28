Uno por uno, los diputados y senadores de Javier Milei que ingresarán al Congreso

La Libertad Avanza aumentó su músculo político en el Congreso. El triunfo en las elecciones de medio término sorprendió a más de uno en el Gobierno y hay candidatos que no esperaban ser electos, pero que asumirán su banca el 10 de diciembre. El abanico de los nuevos diputados y senadores que responden a Javier Milei es amplio: desde outsiders, hasta influencers y viejos conocidos de la política.

El triunfo libertario de Karina Milei frena la embestida de Caputo y prolonga internas en el Gabinete

Con pocas alianzas territoriales, La Libertad Avanza se presentó con “listas puras” en la mayoría de los distritos. En la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió 51 bancas y a partir del próximo recambio contará con 80 legisladores propios. En la Cámara alta, el mileísmo sumó 12 senadores y pasará a tener un bloque de 18.

Salvo en Santiago del Estero, el oficialismo logró hacerse de legisladores propios en todas las provincias. Karina Milei y los Menem festejan. Están convencidos que las listas, tan vapuleadas por la tropa que responde a Santiago Caputo, fueron un éxito.

Buenos Aires | Diego Santilli y el resultado inesperado

Diego Santilli pasó a ocupar un lugar protagónico en la campaña luego del narcoescándalo que obligó a bajar el primer candidato por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Desde entonces, “El Colo” se puso la campaña al hombro.

Junto con Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, Santilli empujó la alianza entre La Libertad Avanza y su partido, el PRO, en territorio bonaerense. Es diputado nacional, fue vicejefe de Gabinete en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio. Hoy es un libertario pura cepa.

En total, el oficialismo consiguió 18 diputados por la provincia de Buenos Aires. De ese número, solo 4 provienen del PRO. Además de Santilli, en todos los casos se trata de diputados que renuevan mandato: Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Mauricio Macri; Florencia De Sensi, abogada y presidenta de la Fundación Pensar PBA; y Javier Sánchez Wrba, quien trabajó como prosecretario parlamentario del PRO en el Senado hasta marzo, cuando asumió en la Cámara baja en reemplazo de Hernán Lombardi.

Karen Reichardt fue la segunda en la lista y su nombre tuvo impacto apenas se conoció su candidatura. Ex modelo y con una larga trayectoria artística, hasta ahora nunca había tenido una participación activa en la política partidaria. Su último proyecto antes de convertirse en diputada fue conducir el programa Amores Perros, por la TV Pública.

El tercero en la lista fue el karinista Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza en la provincia y Subsecretario de Integración Socio-Urbana. Enfrentado con la tropa que responde a Santiago Caputo, fue corrido del foco de atención luego de la derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre. Sin embargo, reapareció el domingo en el búnker libertario y celebró el resultado como un triunfo propio.

Javier Milei habló de las tres reformas que se vienen: la laboral, la previsional y la tributaria

El resto de los dirigentes que asumirán en diciembre son menos conocidos. Gladys Humenuk fue subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Nación Argentina entre enero y octubre de 2024. Según publicó El Destape, su desplazamiento sucedió luego de que le recortara las horas extras a los empleados de Casa Rosada y se viralizara que los mozos comenzaron a vender tortas dentro del edificio. En enero de 2025, fue designada como directora en el Correo Argentino. Es amiga del presidente y, al menos en la primera etapa de gestión, lo visitaba con frecuencia en la Quinta de Olivos.

Alejandro Carrancio es marplatense. Fue concejal y en la actualidad es autoridad en el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). Hombre que responde a Pareja, es el vicepresidente del partido a nivel provincial.

Johanna Longo tiene un perfil muy bajo: su cuenta de Instagram es privada, toda una extrañeza en el universo libertario. En marzo de 2024 asumió como directora de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la secretaría General de la Presidencia, en la órbita de Karina Milei. Luego fue designada como gerenta de Asistencia Técnica Legal del Correo Argentino, según su Linkedin. En 2021 fue candidata a concejal en Lanús, pero no llegó a ser electa.

El armador Pareja logró meter en el Congreso a Miriam Niveyro, una de sus personas de máxima confianza. Dirigente de Almirante Brown, se desempeña como parlamentaria del Mercosur por La Libertad Avanza y está al frente de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), la plataforma de construcción territorial de LLA en la provincia.

Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”, es conductor de streaming y accionista en Neura, el canal de Alejandro Fantino. Su perfil explotó en los últimos meses. Entrevistó en más de una oportunidad al presidente y también a su hermana, Karina, quien jamás habla con la prensa. Uno de sus momentos virales del año fue cuando se pegó un termo en la cara con nylon y defendió la lealtad absoluta al Ejecutivo.

Hasta agosto de 2025, Giselle Castelnuovo se desempeñó como subsecretaria de Asuntos Políticos de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, en la órbita de Lisandro Catalán y Guillermo Francos. Bajo su órbita estaba la Dirección Nacional Electoral (DINE) y, de hecho, en los últimos meses brindó capacitaciones a la prensa sobre la Boleta Única de Papel.

Ganó Milei y obró un milagro (aunque el económico aún se le resiste)

Según publicó Página/12, Álvaro García “es un dirigente de perfil bajo, alineado dentro de los representantes digitales del Presidente. Estuvo presente en este territorio durante la campaña de 2023”. Ante la consulta de PERFIL, desde la provincia contaron que es un abogado que “conoce al presidente desde hace un tiempo”.

La Libertad Avanza Junín también consiguió un diputado: Joaquín Ojeda es un dirigente joven que en la actualidad se desempeña como titular de PAMI UGL XXXI. El organismo es uno de los bastiones territoriales de Karina y los Menem.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consiguió que una de las suyas entre en el Congreso: Luisa González Estevarena es legisladora en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó su mandato en 2017 en el bloque Vamos Juntos, luego perteneció a Juntos por el Cambio y en 2024 dio el salto a La Libertad Avanza.

Hernán Urién es otro de los que se traslada del Ejecutivo al Legislativo. Durante el gobierno de Milei se desempeñó como director General de Programas de Gobierno en la órbita de la Secretaría de Presidencia de la Nación, bajo el mando de Karina.

El nombre de Andrea Vera cobró cierta notoriedad en las semanas previas a las elecciones en medio de las internas libertarias. De profesión médica, es la hija de Ramón “Nene” Vera, uno de los dirigentes territoriales que trabajó con Pareja y que se enfrentó en público con la tropa de Santiago Caputo.

CABA | la dupla Fargosi-Bullrich llega al Congreso

La Libertad Avanza sumó nueve legisladores: siete diputados y dos senadores desde Capital. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue el rostro de la campaña poteña y en diciembre abandonará el Ejecutivo para sumarse a la Cámara alta.

Patricia Bullrich.

El bullrichista Alejandro Fargosi encabezó la lista de la Cámara baja. Abogado, fue designado consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014 y durante el macrismo fue director del Banco Macro por la ANSES. En la actualidad es un férreo defensor del Estado de Israel -alineado con Milei-, pero en el pasado supo calificar de forma despectiva a Myriam Bregman como “militante judía de izquierda”. Junto con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, participó de la fundación del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).

Patricia Holzman es contadora pública. Según su LinkedIn, es la directora ejecutiva de la Fundación Judaica y fue jefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Ciudad entre 2015 y 2022.

Uno por uno, los funcionarios que se van del Gobierno

Nicolás Emma llegó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2023, cuando Milei llegó a la Casa Rosada y tuvo que dejar su baja. Su actividad legislativa, hasta ahora, pasó prácticamente desapercibida. Es financista y autoridad en el Partido Libertario porteño.

Una de las dirigentas del PRO que abrazó con más pasión a La Libertad Avanza es Sabrina Ajemchet, que renueva banca. Es directora académica del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina e ingresó a la Cámara baja en 2021. Su carrera profesional está vinculada a la docencia universitaria.

Fernando de Andreis fue el secretario general de la Presidencia durante la gestión de Macri, entre 2015 y 2019. Comenzó su carrera política en 2002 en la Fundación Creer y Crecer y siempre estuvo vinculado al universo PRO. El experesidente respaldó en público su candidatura en alianza con La Libertad Avanza y el mensaje no pasó desapercibido, ya que no hubo mención a otros exdirigentes amarillos de peso como Bullrich o Fargosi.

Antonela GIampieri tiene un origen similar. Abogada oriunda de Bragado, hasta ahora se desempañó en la Legislatura porteña como asesora parlamentaria de Darío Nieto, uno de los colaboradores más cercanos de Macri.

La Libertad Avanza también tuvo lugar para los afectos: uno de los excompañeros de secundario de Milei, Andrés Leone, se convertirá en diputado en diciembre.

Además de Bullrich, La Libertad Avanza sumó al Senado a Agustín Monteverde. Se trata de un economista que integra el consejo académico de la Fundación Libertad y Progreso, que preside Alberto Benegas Lynch (hijo), y donde también se desempeña Fargosi. Página/12 contó que es un hombre ligado a la Armada Argentina y que en 2006 fue ascendido a capitán de fragata pese a ser civil.

Córdoba | Provincia libertaria con el desconocido Gonzalo Roca

En Córdoba La Libertad Avanza tuvo un resultado aplastante. El sello de Milei pesó más que el bajo nivel de conocimiento de su primer candidato a diputado. Gonzalo Roca es amigo y socio de Gabriel Bornoroni, el diputado y presidente del partido a nivel distrital. Viene de familia política: su padre, Eduardo, fue el primer jefe de Gabinete de la historia durante la presidencia de Carlos Menem.

Gonzalo Roca.

Bornoroni estará rodeado de su equipo a partir de diciembre, ya que consiguió que su otro socio también se convierta en diputado. Marcos Patiño Brizuela ya venía trabajando en La Libertad Avanza como titular del PAMI Córdoba.

Entre las postulaciones cordobesas la que más revuelo generó fue la de Laura Soldano. Es una empresaria del sector agropecuario que supo ser influencer fitness y que ahora utiliza sus cuentas para combinar militancia libertaria con contenidos espirituales y esotéricos. En las semanas previas a las elecciones se viralizaron videos en los que hablaba de las “revelaciones” que la hicieron acercar a la política.

Así votó a Milei la ciudad de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

Laura Rodríguez Machado es el rostro de la alianza del oficialismo con el PRO en suelo cordobés. Empezó su carrera política en la Ucedé y fue electa senadora por el macrismo en 2015. En la actualidad es la vicepresidenta del partido fundado por Macri.

Enrique Lluch llegará a la Cámara sin experiencia política previa y sin demasiada actividad pública. Según su cuenta de LinkedIn, está al frente de una empresa que se dedica al mejoramiento de inmuebles.

Santa Fe | El joven de 25 años Agustín Pellegrini al frente

Santa Fe fue otra de las sorpresas electorales. La Libertad Avanza logró un triunfo rotundo y se impuso sobre el espacio del gobernador, Maximiliano Pullarro. La lista libertaria fue encabezada en la provincia por Agustín Pellegrini, un joven de tan solo 25 años.

Según contó La Capital, en su provincia “se sabe poco” del dirigente, que ascendió de la mano de la diputada Romina Diez, una de las mujeres de confianza de Karina.

También se convertirá en diputada por Santa Fe la abogada oriunda de Cañada de Gómez Yamile Tomassoni. Es autoridad de La Libertad Avanza Santa Fe y también trabaja en el equipo de Diez.

Juan Pablo Montenegro es otro dirigente asociado al karinismo. En la gestión de Milei fue designado como jefe regional de ANSES. Durante la campaña, se destacó su historia personal, ya que se recibió como abogado mientras trabajaba como conductor de colectivos.

Santa Fe: Milei arrasó en la provincia donde cerró su campaña

La cuarta santafesina que llegará a la Cámara es Valentina Ravera, que forma parte del mismo grupo. Tiene la misma edad que Pellegrini, 25 años, y está al frente de la juventud de La Libertad Avanza en su provincia.

Mendoza | Luis Petri salta de Defensa al Congreso

En Mendoza La Libertad Avanza compitió en alianza con el radicalismo del gobernador, Alfredo Cornejo. La lista cuyana sintetiza varias tensiones provinciales.

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó. Bullrichista con origen en la Unión Cívica Radical, en Mendoza supo ser un adversario interno de Cornejo. El gobernador, de todas formas, consiguió que alguien de su riñón también llegara a ocupar una banca: Pamela Verasay se convirtió en diputada en 2021 y ahora renueva su banca.

Otro mendocino que renueva gracias a La Libertad Avanza es Álvaro Martínez, del sector dirigido por Omar de Marchi, exPRO y actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas.

Julieta Metral Asensio, por último, es abogada y se desempeña como auxiliar jurídica en el Poder Judicial de Mendoza. Según publicó El Sol, está alineada al diputado Facundo Correa Llano.

Santa Cruz | Jairo Henoch Guzmán, del PAMI provincial al Congreso de la Nación

En Santa Cruz La Libertad Avanza obtuvo solo una banca en Diputados que será para Jairo Henoch Guzmán. Se trata del presidente distrital del partido que durante el mileísmo fue designado al frente de la delegación local de PAMI.

A pesar de que su carrera política es corta, Henoch Guzmán fue noticia nacional en más de una oportunidad por distinto tipo de escándalos. Por ejemplo, publicó una foto en sus redes con la bandera LGBT+ prendida fuego y se filtraron audios suyos en los que se presume que le pedía parte del sueldo a los empleados de organismos públicos.

Jujuy | El outsider Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi, tercera generación política

Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi es la dupla jujeña que llegará a la Cámara de Diputados en diciembre para representar a La Libertad Avanza.

Gonzales es licenciado en Administración de Empresas y fue titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy. En sus entrevistas como candidato reforzó su perfil de outsider y dijo que pretende enfocarse en la cuestión fiscal.

A diferencia de su compañero, Andreussi viene de una familia política. Según reconstruyó SomosJujuy, es la nieta del exgobernador Horacio Guzmán, histórico dirigente del radicalismo jujeño que gobernó la provincia en dos períodos (1958-1962 y 1963-1964) y fundador del Movimiento Popular Jujeño (MPJ). Con ese sello, su madre, Cristina Guzmán, llegó a ser diputada nacional.

Salta | Emilia Orozco se traslada de Diputados al Senado

En Jujuy, el oficialismo consiguió dos bancas para la Cámara de Diputados. Gabriela Flores es abogada y periodista y fue quien encabezó la lista. El segundo fue el actual diputado Carlos Zapata, quien tiene una larga trayectoria política en el espacio dirigido por Alfredo Olmedo.

Esos, sin embargo, no serán los únicos movimientos de los jujeños libertarios. La actual diputada de La Libertad Avanza María Emilia Orozco, también referenciada con Olmedo, renunciará a su banca en diciembre para asumir en el Senado, donde acaba de ser electa. En su lugar asumirá Eliana Bruno, actual jefa de ANSES de Orán.

Orozco es licenciada en Ciencias de la Comunicación y supo hacerse un lugar en la política y renovó la imagen de su jefe político. Junto a ella también asumirá en el Senado Gonzalo Guzmán Coraita, periodista y abogado que se presenta como especialista en cuestiones de transparencia.

Formosa | Atilio Basualdo, de Las Lomitas a la Nación

Atilio Basualdo es el intendente de la localidad Las Lomitas y se convirtió en el único diputado que asumirá de La Libertad Avanza por Formosa en el Congreso.

El oficialismo celebró este resultado ya que el dirigente logró ganarle al histórico espacio del dirigente peronista Gildo Insfrán, con quien trabajó hasta 2024.

Chaco | Rosario Goitía, cara nueva en la política y alianza con Zdero

Rosario Goitía asumirá como diputada por Chaco en diciembre y es una de las nuevas caras en la política. Según contó Infobae, responde a Karina y a Eduardo “Lule” Menem. Durante la campaña tomó cierta visibilidad por haber sido la abogada de Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente local de La Libertad Avanza, imputado en una causa por afiliaciones irregulares.

Chaco fue otro de los distritos donde La Libertad Avanza cerró alianza. El acuerdo con Leandro Zdero llevó a Guillermo Aguero a ser candidato. Se trata del actual subsecretario de Coordinación del Gabinete Económico provincial y una de las personas de confianza del gobernador radical, Leandro Zdero.

La alianza consiguió, además, dos bancas en el Senado. En diciembre ingresará a la Cámara alta Juan Cruz Godoy, un joven dirigente libertario. Se trató de una de las sorpresas, ya que fue la figura para enfrentar a Jorge Capitanich. Tiene 30 años, es licenciado en administración de empresas y está vinculado a la actividad financiera.

También entrará al Senado la vicegobernadora de Zdero, Silvana Schneider, una mujer del radicalismo que supo ser concejal en su ciudad natal, Charata.

Tucumán | Federico Pelli, hombre de la seguridad

En Tucumán, la tierra del ministro del Interior, Lisandro Catalán, el oficialismo obtuvo dos diputados. El sitio Micumanos contó que Federico Pelli es licenciado en Administración y especialista en políticas de seguridad y prevención del delito. Además fue oficial del Ejército Argentino y obtuvo una beca del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el curso “Estrategia y política de defensa”.

Esta es la primera incursión política de Pelli, que hasta ahora se desempeñaba como Gerente de Seguridad Patrimonial en la Azucarera Los Balcanes S.A.

La segunda es Soledad Molinuevo, la vicepresidenta de La Libertad Avanza Tucumán. Es abogada y durante el mileísmo fue designada en la agencia territorial de la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, en la órbita de Capital Humano.

Catamarca | Adrián Brizuela, de la Legislatura provincial a la Nación

Adrián Brizuela es el único libertario de Catamarca que consiguió una banca en la Cámara de Diputados.

En 2023 llegó a la Legislatura provincial y se convirtió en presidente del bloque de La Libertad Avanza. Es profesor de inglés y docente en la Universidad Nacional de Catamarca.

Entre Ríos | Joaquín Benegas Lynch, el compañero de banda de Milei en el Congreso

En Entre Ríos La Libertad Avanza compitió en acuerdo con el gobernador, Rogelio Frigerio, y se quedó con las dos bancas en el Senado y con tres en la Cámara de Diputados. El rostro más conocido en la provincia fue el de Joaquín Benegas Lynch, hijo del economista Alberto Benegas Lynch, una de las figuras más admiradas por Milei, y hermano del diputado “Bertie”.

El nuevo diputado es un empresario vinculado a los agronegocios. Fue noticia nacional en campaña por haber acompañado en el escenario a Milei en su último recital en el Movistar Arena.

La segunda senadora será Romina Almeida. Es arquitecta y tiene su estudio. Ingresó a la política en 2023 y, hasta ese momento, estuvo a cargo de la pyme familiar Leitis, una fábrica de galletitas.

En la Cámara baja, los nuevos diputados libertarios serán Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider.

Movistar Arena: quién es quién en la banda (de música) de Milei

Laumann es un empresario de Paraná que se presentó como candidato a intendente en 2023. Se hizo conocido por usar una máscara de Batman durante la campaña con el discurso de “sacar la careta”.

Fregonese es una dirigente del PRO que forma parte de la gestión de Frigerio como presidenta del Consejo General de Educación de la provincia. Con pasado en la Fundación Pensar, tuvo un lugar en el Gabinete de Macri y llegó a ser diputada nacional entre 2017 y 2021.

Schneider también es hombre de Frigerio. Fue intendente de la localidad de Crespo y es el actual ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia.

Corrientes | Virginia Gallardo, diputada mediática

Virginia Gallardo fue la candidata más famosa de La Libertad Avanza en 2025. Modelo, vedette, bailarina y actriz, decidió dar el salto a la política partidaria de la mano del presidente.

La mediática contó que conoció al actual presidente cuando trabajaba en el programa “Polémica en el bar” y que se hicieron amigos. Gallardo, que había estudiado tres años para ser contadora pública, le propuso a Milei que le diera clases particulares de economía y así comenzó su interés por la política.

Misiones | El extenista Diego Hartfield

Diego Hartfield fue tenista profesional, llegó a estar en el puesto 73 del ranking ATP y en los medios deportivos lo reconocen por haber puesto “en aprietos” a Roger Federer. Cuando se retiró del deporte, a los 30, se volcó a las finanzas y se convirtió en director de NetFinance, una compañía que apuesta por la biotecnología y cotiza en Wall Street.

Nacido en Oberá, Hartfield fue una de las últimas incorporaciones misioneras de La Libertad Avanza y en un nuevo giro de su carrera asumirá como diputado en diciembre.

Junto con Hartfield llegará al Congreso Maura Gruber, empresaria y productora agropecuaria. Es su primera incursión en la política partidaria.

San Luis | Mónica Becerra, de ministra de Poggi a diputada libertaria

La puntana Mónica Becerra fue nombrada por el gobernador Claudio Poggi como ministra de Desarrollo Social, pero poco tiempo después decidió alinearse al mileísmo.

Según El Diario de la República, durante su gestión provincial se encargó de desmantelar programas sociales con “lógica mileísta” y desmanteló programas de la Secretaría de la Mujer. “Antes de irse del ministerio, designó a su empleada doméstica como jefa de un sector en el Plan de Inclusión Social, que estaba a su cargo, y obligaba a los empleados a que la llevaran y la trajeran de San Luis a Villa Mercedes –donde vive- en una combi del Estado”, relató el medio.

El segundo diputado que ingresará por San Luis es Carlos Alemana, exconejal del PRO en Villa de Merlo entre 2019 y 2023.

San Juan | Abel Chiconi, familia tradicional de cuyo

Abel Chiconi es enólogo y fue vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Canal 13 San Juan contó que el flamante diputado estudió en la Universidad Católica de Cuyo y proviene de una familia tradicional productora vitivinícola de la provincia.

Después de trabajar durante años en un bodegas familiares, se sumó a la política de la mano de La Libertad Avanza.

La Rioja | Gino Visconti, de los cafés de especialidad a la política

En la provincia de los Menem, La Libertad Avanza consiguió una banca para Gino Visconti. Se trata de un joven empresario que es propietario de “Guten Tag”, un cafés de especialidad con dos sucursales en la capital riojana, según contó Nueva Rioja.

Hijo y nieto de dirigentes políticos, formó parte de los inicios del PRO en La Rioja y se sumó al mileísmo junto a su amigo Sharif Menem, el hijo de Lule.

La Pampa | Adrián Ravier, la influencia de Agustín Laje en el Congreso

Agustín Laje es una de las figuras más influyentes en el universo libertario. El politólogo y youtuber fue clave en la construcción de una alternativa política de derecha, se considera amigo de Milei, pero todavía no está dispuesto a meterse en la política partidaria. Durante la campaña, contó que es una posibilidad que evalúa recién para 2027. Sin embargo, en esta oportunidad, logró meter a uno de los suyos en el Congreso: el pampeano Adrián Ravier.

Ravier es economista y profesor universitario y director académico de la Fundación Faro, el think tank presidido por Laje y que está muy vinculado con el universo del asesor Santiago Caputo.

Río Negro | Villaverde bajó el perfil y llegó al Senado

En Río Negro La Libertad Avanza cerró un acuerdo con el Creo, el espacio del actual diputado Aníbal Tortoriello, que en diciembre podrá renovar su banca.

Tortoriello fue intendente de Cipolletti entre 2015 y 2019 y luego fue electo diputado por el PRO, espacio con el que rompió.

La gran novedad de la campaña rionegrina fue Lorena Villaverde. La dirigente del Partido Fe llegó a la Cámara baja en 2023 en alianza con La Libertad Avanza y ahora encabezó la lista para el Senado. Si bien resultó electa y dará el salto, el último tramo de su campaña estuvo atravesado por el narcoescándalo de Espert, tanto por su amistad con Claudio Ciccarelli (el primo de Federico “Fred” Machado) como por la investigación en la que estuvo envuelta en Estados Unidos por tráfico de cocaína.

La banca de Villaverde será ocupada, a partir de diciembre, por Natalia Chemor. Según contó ADNSUR, se trata de una empresaria y dueña de una distribuidora de alimentos que durante 20 años se desempeñó en la Cámara de Comercio de Cipolletti.

Chubut | Maira Farias, alfil de Treffinger

Los resultados en Chubut fueron una de las grandes sorpresas electorales, donde La Libertad Avanza logró imponerse sobre el espacio del gobernador, Ignacio Torres, y se quedó con una banca en el Congreso.

La diputada electa es Maira Farías, que responde al diputado César Treffinger. Nació en Chaco y estudió Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste. Hace más de una década se radicó en Comodoro Rivadavia. Tiene un estudio jurídico, integra la comisión directiva del Colegio de Abogados y durante el mileísmo fue designada al frente de la oficina local de la ANSES.

Neuquén | Márquez y Cervi, la alianza que golpeó a Figueroa

Al igual que en Chubut, el triunfo de La Libertad Avanza en Neuquén fue un golpe duro para el oficialismo provincial de Rolando Figueroa. El mileísmo se quedó con las dos bancas del Senado y obtuvo otras dos en Diputados.

La diputada Nadia Márquez encabezó la lista para la Cámara alta en alianza con el “radical con peluca” Pablo Cervi, cuyo mandato vencía en diciembre. El salto de la libertaria, vinculada a las iglesias evangélicas, implica que asuma en su lugar Gabriela Muñoz, una cantante e influencer que en la actualidad está al frente de una oficina de la ANSES.

En Diputados asumirá Gastón Riesco, un martillero sub 40 que militó en el PRO y tuvo un paso por la gestión de Horacio “Pechi” Quiroga en la municipalidad de Neuquén. Soledad Mondaca, la segunda diputada, es referente de La Libertad Avanza en Rincón de los Sauces y en redes se presenta como licenciada en Comunicación Social, especialista en educación especial y terapeuta ocupacional.

Tierra del Fuego | El salto de Agustín Coto

Agustín Coto es diputado provincial por La Libertad Avanza y el presidente distrital del partido. Es historiador y uno de los dirigentes con más ingresos a la Casa Rosada y acaba de ser electo senador. El triunfo del mileísmo en la provincia más austral implicó que también resultara electa para la Cámara alta Belén Montes de Oca, concejal de Ushuaia con origen político en el PRO.

En Diputados, el partido de Milei obtuvo una banca para Miguel Rodríguez, un exsuboficial de la Policía de Tierra del Fuego que renunció a las fuerzas para abrir una carpintería. Durante esta gestión, fue designado al frente de la delegación local de Migraciones.



