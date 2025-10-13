El detenido como principal sospechoso del doble femicidio de Córdoba, Pablo Laurta, aparece vinculado a la agrupación Varones Unidos, un colectivo que promueve discursos sobre los “derechos de los hombres” y cuestiona al feminismo y la perspectiva de género. Durante las últimas horas se conoció que Laurta participó en 2018 en una presentación del libro El libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, realizada en Montevideo. En ese encuentro, se refirió a lo que consideraba “vulneraciones a los derechos humanos de los hombres” por parte de organismos internacionales y movimientos feministas.

Además se han conocido videos donde los referentes "ideológicos" del gobierno de Javier Mieli agradecen a Varones Unidos, y fotos donde Laurta, Laje y Márquez comparten almuerzos y viajes en auto.

Pablo Laurta está acusado por el femicidio de su expareja Luna Giardina (24) y de su exsuegra Mariel Zamudio (50).

En efecto, un video recuperado por la cuenta El Prensero en la red X muestra cómo Agustín Laje y Nicolás Márquez, agradecían la organización de la actividad en la participó Laurta en Montevideo en 2018. "Agradecemos a todos los que conforman la agrupación Varones Unidos", dice Agustín Laje en el video.

"Muchas gracias por habernos invitado y por haber anfitrionado y organizado toda nuestra escala intensísima en el Uruguay donde la hemos pasado impresionantemente bien con una vivencia llena de afecto, medios y repercusiones", dice Nicolás Márquez.

¿Quiénes integran Varones Unidos y qué promueven?

Laurta fue uno de los fundadores de Varones Unidos, organización creada inicialmente como blog y perfil en Facebook hacia 2016. Un espacio digital de denuncia por supuestos casos de discriminación judicial hacia hombres, especialmente en conflictos de familia.

Con el tiempo, "VU" comenzó a difundir contenidos que apuntan contra “la ideología de género”, el feminismo y organismos internacionales que promueven equidad, aludiendo a una “inversión de roles” en la sociedad. El grupo mantiene actividad en redes sociales y publica contenidos sobre denuncias de varones en causas familiares y cuestionamientos a políticas de género. En distintas publicaciones, se posiciona contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y otros programas estatales de igualdad.

La investigación judicial busca determinar si, antes del hecho, Laurta mantenía algún tipo de contacto o actividad reciente vinculada con esa agrupación. Hasta el momento, Varones Unidos no emitió comunicados públicos sobre el caso ni referencias al detenido.

¿Qué se sabe hasta ahora del doble femicidio en Córdoba?

El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando fueron halladas sin vida Luna Giardina —expareja del acusado— y su madre, Mariel Zamudio, en la localidad cordobesa de Villa Serrana. Horas después, un niño de cinco años que estaba desaparecido fue encontrado en buen estado de salud.

Laurta fue detenido en las inmediaciones de un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, y permanece bajo custodia judicial. La fiscalía a cargo analiza los antecedentes y posibles motivaciones del ataque, en el marco de una causa por doble femicidio y privación ilegítima de la libertad del menor.

