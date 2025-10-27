Después de un final de campaña difícil, con dudas sobre la composición de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert por sus vínculos con el narcotráfico, los dos primeros diputados electos, Diego Santilli y Karen Reichardt, celebraron la victoria públicamente.

Diego Santilli superó a Jorge Taiana por menos de un punto en la provincia de Buenos Aires

Diego Santilli, quien encabezó la boleta que todavía llevaba la foto de Espert e hizo campaña con la frase "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", confirmó este lunes en declaraciones radiales que va a raparse. "Yo cuando asumo un compromiso, lo cumplo. Tendremos que ver cuál es el tamaño del corte", le dijo al periodista Ignacio Ortelli. El entrevistador resumió: "O sea: raparte o cortarte el pelo te rapás, depende de si a uno, a dos o a cero, no se sabe". Y Santilli respondió: "Tal cual, voy a tener que cortarme el pelo".

El tema capilar se había convertido en los últimos días en un eje de la campaña de Santilli, una suerte de meme del tipo "era una broma y quedó", ligado a su reemplazo de Espert.

El "fantasma" de José Luis Espert no abandona a Diego Santilli: "Si ganamos el domingo, nos pelamos todos"

El mismo candidato había asegurado que se pelaría si ganaba la elección en la provincia de Buenos Aires, que calificó de "durísima". Lo hizo él lunes 20 en el streaming ultralibertario "La Misa", conducido por Daniel Parisini, más conocido como "el gordo Dan". Allí desafió a todo el panel a pelarse en vivo si ganaban en la provincia de Buenos Aires. Dan aceptó el desafío y le dio la mano a Santilli. La cita para la rapada es este lunes 27 de octubre, en vivo.

La emoción de Karen Reichardt: animales en sus posteos en X

La segunda diputada electa, Karina Celia Vázquez Bustelo -más conocida como Karen Reichardt por su carrera como modelo, actriz y vedette- compartió su ansiedad con sus seguidores en un posteo publicado minutos antes de la una de la madrugada. "¿Cómo hago para dormirme esta noche?", se preguntó, y agregó un emoji de un león y una bandera argentina, en representación del presidente Javier Milei y el triunfo de La Libertad Avanza.

Ante la respuesta de un usuario que le hablaba de defender a los "amigos de cuatro patas" en el Congreso, Reichardt contestó "Obvio", y agregó emojis de perritos y corazoncitos.

La emoción de Santilli en el momento de conocer los resultados

En el búnker de La Libertad Avanza, en el hotel Libertador del centro porteño, la elección se vivió con máxima tensión. En el momento en el que se dieron a conocer los resultados oficiales, poco después de pasadas las 21, los candidatos y su círculo íntimo rompieron en júbilo. Santilli lloró y besó a su esposa, la ex modelo Analía Maiorana, mientras a su alrededor le cantaban, con una mezcla de alegría y sorna: "¡Pelado, pelado!". El momento fue compartido por Cristian Ritondo en su cuenta de la red X.

También la diputada del PRO Rita Salaberry compartió un video de los festejos en el hotel Libertador. En su tuit, retomó con humor la supuesta simbiosis entre Santilli y Espert: "Festejando con el Pela Santilli la paliza que le dimos a los kukas", escribió.

Sin embargo, el video da testimonio de que el diputado electo aún conserva su identidad: se escucha claramente "¡Olé olé olé olé, Colo, Colo!"

