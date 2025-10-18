El primer candidato de la alianza La Libertad Avanza en la Provincia, Diego Santilli, cruzó este sábado a Karen Reichardt por la frase que su compañera de lista que calificaba como una "enfermedad mental" al kirchnerismo y sus votantes.

"Me parece desafortunada esa expresión, no estoy de acuerdo", se despegó Santilli. La exvedette y conductora de TV repitió la "idea" cuando le preguntaron en Radio Rivadavia sobre el público al que apuntan en la campaña en la provincia de Buenos Aires..

“En octubre hay que ir a buscar al electorado que no fue a votar (en septiembre), el del PRO, porque el otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, es un tema cultural, lo tienen adentro", dijo Reichardt.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En una entrevista con Radio Mitre esta mañana de sábado Santilli se limitó a calficar como "desafortunada" a la frase y se enfocó en las dificultades que tiene para hacer la campaña al no figurar su rostro en la boleta, donde se mantiene la cara de José Luis Espert.

"¿Me pelo o no me pelo?": la insólita "encuesta" de Santilli en redes tras el fallido intento de sacar la cara de Espert de las boletas

Lo comparó con estar "escalando el Himalaya en musculosa" y rescató que "por lo menos en el afiche estamos, que es donde van a entrar al cuarto oscuro los bonaerenses y el afiche va a estar de la lista violeta".

La mención tiene que ver con que la justicia electoral rechazó el pedido para reimprimir boletas pero permitió que se impriman nuevos afiches con Santilli como primer candidato y desplazando a Espert, que se bajó de la candidatura por el escándalo que lo vincula a Fred Machado, investigado por narcotráfico.

En desarrollo...

LT

.