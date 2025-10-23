El presidente de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán, se volvió a pronunciar sobre la polémica que protagonizó en 2024 cuando realizó en redes sociales una publicación en contra de la comunidad LGBT y aseguró que no se arrepiente y que apeló contra la medida de la Justicia que lo llamó a pedir disculpas.

"No me arrepiento, para nada. Primero y principal, porque no ofendí a nadie. No expresé mi opinión sobre ninguna persona en particular, sino sobre un tema ideológico", expresó en diálogo con CNN el primer candidato a diputado nacional por Santa Cruz de LLA.

El violento posteo del presidente de La Libertad Avanza de Santa Cruz contra la comunidad LGBT

Luego de que se le indicara que la Justicia santacruceña lo llamó a pedir disculpas, señaló: "Yo apelé la medida porque creo que la Justicia no tiene que tener una potestad sobre la forma de pensar, las ideas o los principios morales de una persona. Ahí es donde el Estado no debería inmiscuirse".

"Creo que el pueblo argentino hoy tiene problemas muchos más graves, tiene problemas más preocupantes que discutir si una bandera sí o una bandera no. Acá el problema es que se están gastando recursos de todos nosotros en pagar diferentes políticas...", agregó Guzmán.

En su descargo, reprochó: "Hoy en la provincia de Santa Cruz se destinan fondos públicos de todos nuestros impuestos para hormonizar a chicos de 7 u 8 años, se gastan fondos públicos en diferentes cosas que no son prioritarias...La Justicia debería enfocarse en perseguir la corrupción o diferentes temas y no la forma de pensar de las personas".

El candidato a diputado libertario se vio envuelto en una polémica en noviembre de 2024 tras realizar una publicación homofóbica en su cuenta de Instagram, donde mostró una bandera de la comunidad LGBTIQ+ prendida fuego, junto a la leyenda: "En Argentina solo la celeste y blanca".

Si bien la publicación fue eliminada algunas horas después, luego de que varios usuarios de la red social denunciaran el posteo como un discurso de odio y una incitación a la violencia, Guzmán no se mostró arrepentido por su accionar y se negó a pedir disculpas.

Tras la polémica, el candidato libertario, y ex director ejecutivo del PAMI en Santa Cruz, redobló la apuesta y compartió otra imagen provocadora en la que se ve un sticker con la leyenda "Stop Agenda 2030" y agregó: "Para que quede claro. Soy pro vida, anti agenda 2030, anti ideología de género y anti zurdos".

"Yo no prendí fuego la bandera LGBTQ+, solamente publiqué una foto que vi en internet. No entiendo el grado de agresión que he recibido por expresar mi punto de vista", sostuvo en aquel momento en diálogo con Radio Con Vos, restándole importancia a su primera publicación.

