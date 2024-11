El violento posteo del presidente de La Libertad Avanza de Santa Cruz contra la comunidad LGBT

El presidente de La Libertad Avanza de Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán, realizó una publicación homofóbica en su cuenta de Instagram en el que mostró una foto de la comunidad LGBT prendida fuego, junto con el mensaje: “En Argentina solo la celeste y blanca”.

El posteo fue eliminado horas después luego de que muchos usuarios de la red social repudiaran el ataque y lo consideraron un discurso de odio y una incitación a la violencia.

“La bandera LGBT+ es un símbolo de la diversidad e inclusión. Tu post es de intolerancia y odio, expresa una visión excluyente y nacionalista”, publicó un usuario en la red social X.

La polémica también generó la reacción de referentes de la oposición, como la exlegisladora Ofelia Fernández, que expresó su preocupación ante el violento comentario del libertario.

“El presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, además de funcionario, acaba de subir esto. Si después un basura va y mata o caga a trompadas a alguien puede simplemente decir que el gobierno se lo permitió”, escribió Ofelia en su cuenta de X.

Además de presidir LLA en su provincia, Henoch Guzmán también es el director ejecutivo del PAMI en Santa Cruz.

La respuesta de Henoch Guzmán

Luego de borrar la publicación tras las críticas, el funcionario santacruceño compartió otra provocadora imagen en un intento de realizar un descargo y aclaró su posición ideológica.

"Para que quede claro. Soy pro vida, anti agenda 2030, anti ideología de género y anti zurdos", escribió junto a una foto de una carpeta con un sticker en el que se ve la frase “Stop Agenda 2030”. "Viva la libertad carajo", remató el libertario.

El posteo del libertario en respuesta a los insultos.

A su vez, Henoch Guzmán minimizó su primer posteo y dijo: "Yo no prendí fuego la bandera LGBTQ+, solamente publiqué una foto que vi en internet". "No entiendo el grado de agresión que he recibido por expresar mi punto de vista”, sostuvo en una entrevista por Radio con Vos.

Henoch Guzmán tomó relevancia en los últimos días porque fue el encargado de inaugurar un local partidario de La Libertad Avanza en Río Gallegos, donde anteriormente funcionaba la sede kirchnerista en la provincia.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, estuvo presente en el lanzamiento del espacio libertario, aunque hubo incidentes: el titular de la Cámara baja fue recibido con insultos y agua por vecinos de la ciudad.

