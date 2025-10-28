El Gobierno anunció el cronograma de pagos de sueldos para estatales: inicia el 3 de noviembre

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el nuevo cronograma de pagos correspondiente a los sueldos del mes de octubre para toda la Administración Pública provincial.

Según el detalle oficial, el lunes 3 de noviembre se acreditarán los haberes de los jubilados y pensionados, que podrán retirar el dinero desde las 21 horas por cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco. Quienes prefieran hacerlo por ventanilla podrán concurrir el martes siguiente.

En tanto, el martes 4 de noviembre será el turno de los trabajadores activos del sector público, cuyos salarios también estarán disponibles desde las 21 horas en la red de cajeros automáticos.

Desde la cartera económica destacaron que el cumplimiento del cronograma “refleja la política de orden, previsibilidad y responsabilidad financiera” que lleva adelante el Ejecutivo chaqueño.